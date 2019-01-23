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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
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      Україна підпише безвіз із ще однією країною

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      Україна домовилась завершити процес підписання угоди про безвіз з ще однією країною
      Україна домовилась завершити процес підписання угоди про безвіз з ще однією країною / Фото з відкритих джерел

      Дипломати України й Македонії домовились завершити процес підготовки підписання угоди про безвіз для громадян обох країн.

      Про це повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ.

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      Питання безвізу обговорили під час зустрічі заступника міністра закордонних справ Василя Бондара та Держсекретаря МЗС Македонія Віктора Дімовського.

      Під час зустрічі сторони обговорили двосторонній політичний діалог, торговельно-економічну та регіональну співпрацю, розвиток правової бази та питання щодо протистояння російським гібридним загрозам,
      – додали у прес-службі.

      Крім того, сторони домовились про завершення угоди про безвізовий режим поїздок громадян та налагодження співпраці між містами й регіонами двох країн, насамперед, Києвом та Скоп’є.

      Нагадаємо, наразі Україна веде перемовини щодо безвізу або спрощеного візового режиму з 22 країнами світу, проте вже зараз українці вільно та без віз можуть відвідати 86 держав, до 34 з яких потрібен біометричний паспорт.

      Теги: Новини України Македонія Безвізовий режим Новини політики МЗС України
      Джерело: 24 Канал
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