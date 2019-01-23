Україна підпише безвіз із ще однією країною
Дипломати України й Македонії домовились завершити процес підготовки підписання угоди про безвіз для громадян обох країн.
Про це повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ.
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Питання безвізу обговорили під час зустрічі заступника міністра закордонних справ Василя Бондара та Держсекретаря МЗС Македонія Віктора Дімовського.
Під час зустрічі сторони обговорили двосторонній політичний діалог, торговельно-економічну та регіональну співпрацю, розвиток правової бази та питання щодо протистояння російським гібридним загрозам,
– додали у прес-службі.
Крім того, сторони домовились про завершення угоди про безвізовий режим поїздок громадян та налагодження співпраці між містами й регіонами двох країн, насамперед, Києвом та Скоп’є.
Нагадаємо, наразі Україна веде перемовини щодо безвізу або спрощеного візового режиму з 22 країнами світу, проте вже зараз українці вільно та без віз можуть відвідати 86 держав, до 34 з яких потрібен біометричний паспорт.
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