Україна підпише безвіз із ще однією країною

Дипломати України й Македонії домовились завершити процес підготовки підписання угоди про безвіз для громадян обох країн.

Про це повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ.

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Питання безвізу обговорили під час зустрічі заступника міністра закордонних справ Василя Бондара та Держсекретаря МЗС Македонія Віктора Дімовського.

Під час зустрічі сторони обговорили двосторонній політичний діалог, торговельно-економічну та регіональну співпрацю, розвиток правової бази та питання щодо протистояння російським гібридним загрозам,

– додали у прес-службі.

Крім того, сторони домовились про завершення угоди про безвізовий режим поїздок громадян та налагодження співпраці між містами й регіонами двох країн, насамперед, Києвом та Скоп’є.

Нагадаємо, наразі Україна веде перемовини щодо безвізу або спрощеного візового режиму з 22 країнами світу, проте вже зараз українці вільно та без віз можуть відвідати 86 держав, до 34 з яких потрібен біометричний паспорт.