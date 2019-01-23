Украина подпишет безвиз с еще одной страной
Дипломаты Украины и Македонии договорились завершить процесс подготовки подписания соглашения о безвизе для граждан обеих стран.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел.
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Вопрос безвиза обсудили во время встречи заместителя министра иностранных дел Василия Бондаря и госсекретаря МИД Македонии Виктора Димовского.
Во время встречи стороны обсудили двусторонний политический диалог, торгово-экономическое и региональное сотрудничество, развитие правовой базы и вопросы по противостоянию российским гибридным угрозам,
– добавили в пресс-службе.
Кроме того, стороны договорились о завершении соглашения о безвизовом режиме поездок граждан и налаживании сотрудничества между городами и регионами двух стран, прежде всего, Киевом и Скопье.
Напомним, сейчас Украина ведет переговоры относительно безвиза или упрощенного визового режима с 22 странами мира, однако уже сейчас украинцы свободно и без виз могут посетить 86 государств, в 34 из которых нужен биометрический паспорт.
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