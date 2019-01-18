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      Виза не нужна: сколько стран являются открытыми для Украины

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      Климкин назвал количество стран, в которые украинцы могут ездить без виз
      Климкин назвал количество стран, в которые украинцы могут ездить без виз / Коллаж 24 канала

      Сегодня Украина ведет переговоры о безвизовом или упрощенном визовом режиме с 22 странами мира, однако уже сейчас украинцы свободно и без виз могут посетить 86 государств, в 34 из которых нужен биометрический паспорт.

      Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время пресс-конференции по итогам деятельности украинской дипломатии в 2018 году.

      Читайте также: Куда украинцы чаще всего путешествовали в 2018 году

      По словам главы украинского внешнеполитического ведомства, сегодня граждане Украины могут совершенно спокойно, без виз, ездить в 86 стран мира. При этом он добавил, что в 34 из них нужен биометрический паспорт.

      "112 государств мы делим на две группы. 54 – это упрощенный въезд, частичный безвизовый или электронная виза или виза по прибытию. Еще 58 – пока нужно получать визу в дипломатических или консульских учреждениях", – отметил он.

      Как подчеркнул Павел Климкин, на сегодня Украина ведет переговоры и консультации или по дальнейшему упрощению визового режима, или по безвизу с 22 странами.

      "В ближайшее время, в течение нескольких месяцев начнутся переговоры с несколькими странами", – подчеркнул глава МИД.

      Напомним, накануне Президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинцы могут свободно путешествовать в более 130 стран мира. По его словам, в этот список в 2018 году добавились 14 государств.

      В какие страны украинцы могут въезжать без виз:
      Теги: Новости Украины Новости политики
      Источник: 24 канал
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