Китай открыл шестидневное безвизовое "окно" для украинских путешественников

Не только граждане Украины, но и других 52 стран с 1 января 2019 года могут находиться в течение шести дней на территории еще пяти городов Китая без оформления визы.

Об этом сообщило издание Xinhua.

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144 часа безвизового транзита отныне действуют в Циндао, в провинции Шаньдун, Сямени, провинции Фуцзянь, Ухане, провинции Хубэй, Чэнду, провинции Сычуань, и Куньмине, провинции Юньнань.

Государственное управление КНР по делам миграции охарактеризовало нововведение как "оптимизацию действующего режима безвизового транзита". А именно, срок безвизового пребывания иностранных граждан в соответствующих городах увеличился с 72 часов, как было с 2013 года по сей день, до 144 часов, а также стало больше пунктов пропуска.

Граждане 53 стран, имеющие на руках действительный международный проездной документ, билеты на следующий рейс в третьи страны или районы, в течение 144 часов не обязаны оформлять китайскую визу теперь вообще в 23 городах страны, которые ежегодно посещает более 40 миллионов туристов.

К слову, украинцы в рамках безвиза чаще всего в 2018 году пересекали границу с Польшей: пограничники зафиксировали 694 тысячи пересечений на пунктах пропуска и 674 тысячи – за аэропорта. Также к странам-лидерам относятся Венгрия – 248 тысяч пересечений границы, Румыния – 236 тысяч пересечений, и Словакия – 142 тысячи.