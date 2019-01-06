Китай відкрив шестиденне безвізове "вікно" для українських мандрівників

Не лише громадяни України, а й ще 52 країн з 1 січня 2019 року можуть перебувати впродовж шести днів на території іще п'яти міст Китаю без оформлення візи.

Про це повідомило видання Xinhua.

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144 години безвізового транзиту відтепер діють у Циндао, що в провінції Шаньдун, Сямені, провінція Фуцзянь, Ухані, провінція Хубей, Ченду, провінція Сичуань, і Куньміні, провінція Юньнань.

Державне управління КНР у справах міграції характеризувало нововведення як "оптимізацію чинного режиму безвізового транзиту". А саме, термін безвізового перебування іноземних громадян у відповідних містах збільшився з 72 годин, як було з 2013 року донині, до 144 годин, а також стало більше пунктів пропуску.

Громадяни 53 країн, що мають на руках дійсний міжнародний проїзний документ, квитки на наступний рейс в треті країни або райони, впродовж 144 годин не зобов'язані оформляти китайську візу відтепер загалом у 23 містах країни, які щороку відвідує понад 40 мільйонів туристів.

До слова, українці у рамках безвізу найчастіше у 2018 році перетинали кордон із Польщею: прикордонники зафіксували 694 тисячі перетинів на пунктах пропуску та 674 тисячі – через летовища. Також до країн-лідерів належать Угорщина – 248 тисяч перетинів кордону, Румунія – 236 тисяч перетинів, та Словаччина – 142 тисячі.