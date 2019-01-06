17:56
6 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ТОМОС РІЗДВО ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Кремлівські шпілі-вілі. Псевдо добрі друзі
      Вєсті Кремля
      14:38, сьогодні
      Вєсті.UA. Жир: Як затріщали від Томосу скрєпи. Метаморфози пропагандистки
      Вєсті.UA
      17:31, 5 січня
      Безкарність, чорні реєстратори, ректори-бізнесмени та зради: найкорупційніші тренди 2018 року
      ЦРУ
      09:00, 28 грудня 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Алкоголізація, або Як спивали людей у Союзі
      Згадати все
      22:52, 28 грудня 2018
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ТОМОС РІЗДВО ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ

      Вчені розповіли, коли та чому населення Китаю почне різко скорочуватися

      727 Читать новость на русском
      Населення Китаю у 2016 році складало понад 1,40 мільярда осіб
      Населення Китаю у 2016 році складало понад 1,40 мільярда осіб / Фото із відкритих джерел

      Вчені Китайської академії соціальних наук розповіли, що у 2029 році населення Китаю зросте до 1,44 мільярда осіб, після чого почне різко скорочуватись.

      Про це повідомило видання BBC.

      Читайте також: У китайському місті заборонили святкування Різдва: відома причина

      За словами науковців, до середини XXI століття кількість населення у країні зменшиться до 1,36 мільярда — падіння кількості робочої сили складе приблизно 200 мільйонів людей. До 2065 року кількість китайського населення впаде до 1,17 мільярда, якщо рівень народжуваності не стане вищим.

      У Китайській академії соціальних наук прогнозують й зростання кількості дітей та літніх людей. За прогнозами вчених, кількість людей пенсійного віку у Китаї може сягнути 400 мільйонів до 2035 року. Для порівняння, кількість таких осіб у 2017 році складала 240 мільйонів.

      Діти у Китаї
      Науковці прогнозують зростання кількості дітей у Китаї

      Вчені також зазначили, що країні варто впровадити відповідну політику, щоб не допустити зменшення кількості працездатного населення та збільшення населення літнього віку.

      До слова, 3 січня китайський апарат для дослідження Місяця Chang'e 4 успішно здійснив посадку на зворотному боці природного супутника Землі. Це перша в історії людства успішна м'яка посадка на зворотну сторону Місяця.

      Теги: Китай Діти і неповнолітні Наука
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Що символізують 12 страв на Святвечір
      сьогодні , 17:31 Що символізують 12 страв на Святвечір
      15747
      Весела коляда: 5 текстів колядок українською мовою
      сьогодні , 14:33 Весела коляда: 5 текстів колядок українською мовою
      17338
      Як радянська влада змінила різдвяне меню та перетворила кулінарію на спосіб пропаганди
      сьогодні , 14:26 Як радянська влада змінила різдвяне меню та перетворила кулінарію на спосіб пропаганди
      Інститут Просвіти 2446
      Томос про автокефалію: що це означає для українців
      сьогодні , 12:30 Томос про автокефалію: що це означає для українців
      Яніна Ткачук 30796
      Привітання з Різдвом для рідних і друзів
      сьогодні , 11:44 Привітання з Різдвом для рідних і друзів
      120915
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      Підсумки тижня: Старт нової хвилі кризи призначили на 12 вересня
       8 вересня 2012 , 16:00 3
      Новий рік Україна зустріне з новим бюджетом
       25 грудня 2011 , 14:03 0
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук