Вчені розповіли, коли та чому населення Китаю почне різко скорочуватися

Вчені Китайської академії соціальних наук розповіли, що у 2029 році населення Китаю зросте до 1,44 мільярда осіб, після чого почне різко скорочуватись.

Про це повідомило видання BBC.

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За словами науковців, до середини XXI століття кількість населення у країні зменшиться до 1,36 мільярда — падіння кількості робочої сили складе приблизно 200 мільйонів людей. До 2065 року кількість китайського населення впаде до 1,17 мільярда, якщо рівень народжуваності не стане вищим.

У Китайській академії соціальних наук прогнозують й зростання кількості дітей та літніх людей. За прогнозами вчених, кількість людей пенсійного віку у Китаї може сягнути 400 мільйонів до 2035 року. Для порівняння, кількість таких осіб у 2017 році складала 240 мільйонів.



Науковці прогнозують зростання кількості дітей у Китаї

Вчені також зазначили, що країні варто впровадити відповідну політику, щоб не допустити зменшення кількості працездатного населення та збільшення населення літнього віку.

До слова, 3 січня китайський апарат для дослідження Місяця Chang'e 4 успішно здійснив посадку на зворотному боці природного супутника Землі. Це перша в історії людства успішна м'яка посадка на зворотну сторону Місяця.