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      У китайському місті заборонили святкування Різдва: відома причина

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      У китайському місті заборонили святкування Різдва: відома причина
      У китайському місті заборонили святкування Різдва: відома причина / narodna-pravda.ua

      Влада китайського міста Лангфанг у провінції Хебей, де мешкає понад чотири мільйони людей, заборонила різдвяні розпродажі і ярмарки, а також інші різдвяні святкування. Лангфанг хоче отримати перемогу у конкурсі чистих міст.

      Про це повідомляє Newsweek.

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      Відомо, що магазинам у місті забороняється продавати різдвяні ялинки, виставляти різдвяні прикраси і гірлянди, а також влаштовувати вуличні вистави або стимулювати продажі на святкові теми. Більше того, костюми Санта-Клауса, традиційні китайські різдвяні яблука та інші тематичні продукти також заборонені.

      Влада міста попередила, що буде контролювати виконання цих заборон, і відправивить наглядачів для перевірок з 23 по 25 грудня.

      Цікаво, що у владі міста пояснили, що ці кроки не були призначені для придушення "духу Різдва", а для того, щоб допомогти Лангфангу перемогти у проведенні щорічного конкурсу "Національні цивілізовані міста".

      До слова, премія "Національне цивілізоване місто" присуджується кожні три роки і видається Австралійським центром по Китаю.

      Теги: Китай Різдво Чистота Екологія
      Джерело: 24 Канал
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