22:14
18 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ПЕТР ПОРОШЕНКО ИТОГИ 2018 ГОДА ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ"
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Суровое детство Поклонской. Путин сел на дно
      Вєсті Кремля
      21:38, сегодня
      Вести.UA: Объединение Яценюка с Вакарчуком. Шуфрич сорвал Медведчука
      Вєсті.UA
      20:23, сегодня
      Как иностранцы безнаказанно грабят украинскую землю и зарабатывают на этом миллионы
      ЦРУ
      09:00, 14 декабря
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, сегодня
      Вспомнить Все: Запрещенное кино
      Згадати все
      14:17, 17 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ПЕТР ПОРОШЕНКО ИТОГИ 2018 ГОДА ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ"

      В китайском городе запретили празднование Рождества: известна причина

      91 Читати новину українською
      В китайском городе запретили празднование Рождества: известна причина
      В китайском городе запретили празднование Рождества: известна причина / narodna-pravda.ua

      Власти китайского города Лангфанг в провинции Хэбэй, где проживает более четырех миллионов человек запретили рождественские распродажи и ярмарки, а также другие рождественские празднования. Лангфанг хочет одержать победу в конкурсе чистых городов.

      Об этом сообщает Newsweek.

      Читайте также: Сколько процентов украинцев верят в святого Николая: интересный опрос

      Известно, что магазинам в городе запрещается продавать рождественские елки, выставлять рождественские украшения и гирлянды, а также устраивать уличные представления или стимулировать продажи на праздничные темы. Более того, костюмы Санта-Клауса, традиционные китайские рождественские яблоки и другие тематические продукты также запрещены.

      Власти города предупредили, что будет контролировать выполнение этих запретов, и отправил наблюдателей для проверок с 23 по 25 декабря.

      Интересно, что власти города объяснили, что эти шаги не были предназначены для подавления "духа Рождества", а для того, чтобы помочь Лангфангу победить в проведении ежегодного конкурса "Национальные цивилизованные города".

      К слову, премия "Национальное цивилизованный город" присуждается каждые три года и выдается Австралийским центром по Китаю.

      Теги: Экология Чистота Рождество Китай
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Як екс-нардепо Червоненко поширює російські фейки
      сегодня , 22:00 Як екс-нардепо Червоненко поширює російські фейки
      Дмитро Снєгирьов 555
      Топ рождественских фильмов, которые поднимут настроение
      сегодня , 20:40 Топ рождественских фильмов, которые поднимут настроение
      18829
      Разбираешься в крафте: Ответь на вопросы и выигрывай подарки
      14 декабря , 09:59 Разбираешься в крафте: Ответь на вопросы и выигрывай подарки
      Ветеран-дизайнер про животный страх, мифы и пользу губки для обуви
      сегодня , 20:00 Ветеран-дизайнер про животный страх, мифы и пользу губки для обуви
      Євгенія Мазур 87
      Хвора фантазія Чичеріної і реальні цифри: як Україна виграла від заборони в'їзду російським
      сегодня , 19:04 Хвора фантазія Чичеріної і реальні цифри: як Україна виграла від заборони в'їзду російським
      Ольга Бродська 1675
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Что почитать: топ-5 книг 2016 года от Билла Гейтса
       9 декабря 2016 , 23:17
      В Венгрии начались массовые протесты из-за победы правящей партии
       14 апреля , 23:42
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук