В китайском городе запретили празднование Рождества: известна причина

Власти китайского города Лангфанг в провинции Хэбэй, где проживает более четырех миллионов человек запретили рождественские распродажи и ярмарки, а также другие рождественские празднования. Лангфанг хочет одержать победу в конкурсе чистых городов.

Об этом сообщает Newsweek.

Читайте также: Сколько процентов украинцев верят в святого Николая: интересный опрос

Известно, что магазинам в городе запрещается продавать рождественские елки, выставлять рождественские украшения и гирлянды, а также устраивать уличные представления или стимулировать продажи на праздничные темы. Более того, костюмы Санта-Клауса, традиционные китайские рождественские яблоки и другие тематические продукты также запрещены.

Власти города предупредили, что будет контролировать выполнение этих запретов, и отправил наблюдателей для проверок с 23 по 25 декабря.

Интересно, что власти города объяснили, что эти шаги не были предназначены для подавления "духа Рождества", а для того, чтобы помочь Лангфангу победить в проведении ежегодного конкурса "Национальные цивилизованные города".

К слову, премия "Национальное цивилизованный город" присуждается каждые три года и выдается Австралийским центром по Китаю.