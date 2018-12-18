Сколько процентов украинцев верят в святого Николая: интересный опрос

У святого Николая верят 43% украинцев, с 2016 года эта цифра выросла на 3%.

Опрос провела группа "Рейтинг".

Читайте также: День святого Николая: самые интересные традиции в Украине и мире

Больше всего в святого Николая верят на западе – 63%. В других регионах таких чуть больше трети. Чем моложе и чем более обеспечены респонденты, тем больше они верят в святого Николая.

Больше половины опрошенных в возрасте от 30 до 50 лет заявили о своей вере в святого. Также больше их среди женщин и жителей сел.



Опрос группы "Рейтинг"

В то же время, согласно данным опроса, в Деда Мороза верят четверть опрошенных украинцев, почти 70% – не верят. В него больше верят молодые и более обеспеченные украинцы.

Читайте также: Идеи подарков на День святого Николая: что положить под подушку​

Более 40% опрошенных отметили как самые любимые новогодние праздники Новый год и Рождество. Еще для 7% таким является день святого Николая.