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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      Скільки відсотків українців вірить у святого Миколая: цікаве опитування

      148 Читать новость на русском
      Свято Миколая
      Свято Миколая / Фото з відкритих джерел

      У святого Миколая вірять 43% українців, з 2016 року ця цифра зросла на 3%.

      Опитування провела група "Рейтинг".

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      На заході найбільше люди вірять у святого Миколая – 63%. В інших регіонах таких трохи більше третини. Чим молодші та чим більш забезпечені респонденти, тим більше вони вірять у святого Миколая.

      Понад половина опитаних віком від 30 до 50 років заявили про свою віру у святого. Також більше їх серед жінок і мешканців сіл.

      Миколай свято подарунки на новорічні свята
      Опитування групи "Рейтинг"

      Водночас, згідно з даними опитування, у Діда Мороза вірять чверть опитаних українців, майже 70% – не вірять. У нього більше вірять молодші й більш забезпечені українці.

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      Понад 40% опитаних відзначили як найулюбленіші новорічні свята Новий рік та Різдво. Ще для 7% таким є день святого Миколая.

      Теги: Новини України
      Джерело: 24 Канал
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