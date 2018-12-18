Скільки відсотків українців вірить у святого Миколая: цікаве опитування

У святого Миколая вірять 43% українців, з 2016 року ця цифра зросла на 3%.

Опитування провела група "Рейтинг".

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На заході найбільше люди вірять у святого Миколая – 63%. В інших регіонах таких трохи більше третини. Чим молодші та чим більш забезпечені респонденти, тим більше вони вірять у святого Миколая.

Понад половина опитаних віком від 30 до 50 років заявили про свою віру у святого. Також більше їх серед жінок і мешканців сіл.



Опитування групи "Рейтинг"

Водночас, згідно з даними опитування, у Діда Мороза вірять чверть опитаних українців, майже 70% – не вірять. У нього більше вірять молодші й більш забезпечені українці.

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Понад 40% опитаних відзначили як найулюбленіші новорічні свята Новий рік та Різдво. Ще для 7% таким є день святого Миколая.