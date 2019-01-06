Ученые рассказали, когда и почему население Китая начнет резко сокращаться

Ученые Китайской академии социальных наук рассказали, что в 2029 году население Китая вырастет до 1,44 миллиарда человек, после чего начнет резко сокращаться.

Об этом сообщило издание BBC.

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По словам ученых, к середине XXI века численность населения в стране уменьшится до 1,36 миллиарда – падение численности рабочей силы составит примерно 200 миллионов людей. До 2065 года число китайского населения упадет до 1,17 миллиарда, если уровень рождаемости не станет выше.

В Китайской академии социальных наук прогнозируют и рост количества детей и пожилых людей. По прогнозам ученых, количество людей пенсионного возраста в Китае может достичь 400 миллионов до 2035 года. Для сравнения, количество таких лиц в 2017 году составляло 240 миллионов.



Ученые прогнозируют рост количества детей в Китае

Ученые также отметили, что стране стоит внедрить соответствующую политику, чтобы не допустить уменьшения количества трудоспособного населения и увеличение пожилого населения.

К слову, 3 января китайский аппарат для исследования Луны Chang'e 4 успешно совершил посадку на обратной стороне естественного спутника Земли. Это первая в истории человечества успешная мягкая посадка на обратную сторону Луны.