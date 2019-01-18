Віза не потрібна: скільки країн є відкритими для України

Сьогодні Україна веде перемовини щодо безвізу або спрощеного візового режиму з 22 країнами світу, проте вже зараз українці вільно та без віз можуть відвідати 86 держав, до 34 з яких потрібен біометричний паспорт.

Таку заяву зробив міністр закордонних справ України Павло Клімкін під час прес-конференції щодо підсумків діяльності української дипломатії у 2018 році.

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За словами голови українського зовнішньополітичного відомства, сьогодні громадяни України можуть абсолютно спокійно, без віз, їздити до 86 країн світу. Водночас він додав, що до 34 з них потрібен біометричний паспорт.

"112 держав ми ділимо на дві групи. 54 – це спрощений в'їзд, частковий безвіз, або електронна віза, або віза після прибуття. Ще 58 – поки що потрібно отримувати візу в дипломатичних або консульських установах", – зауважив він.

Як підкреслив Павло Клімкін, станом на сьогодні Україна веде переговори та консультації або щодо подальшого спрощення візового режиму, або щодо безвізу з 22 країнами.

"Найближчим часом, протягом декількох місяців почнуться переговори із ще кількома країнами", – підкреслив голова МЗС.

Нагадаємо, напередодні Президент України Петро Порошенко заявив, що українці мають змогу вільно мандрувати до понад 130 країн світу. За його словами, до цього списку у 2018 році додалися 14 держав.