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      Коли українці зможуть їздити до Грузії без закордонного паспорта: коментар МЗС

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      Скоро стануть відомими дати, коли українці зможуть їздити до Грузії без закордонного паспорта
      Скоро стануть відомими дати, коли українці зможуть їздити до Грузії без закордонного паспорта / Фото з відкритих джерел

      У січні-лютому 2019 року стане відомою дата, коли громадяни України та Грузії зможуть подорожувати між країнами без віз та з ID-паспортами.

      Про це повідомив державний секретар МЗС Андрій Заяць у інтерв'ю LB.ua

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      З Грузією в жовтні цього року було підписано угоду про можливість поїздок за внутрішніми українськими паспортами нового зразка – ID-картками. Угоду щойно, на минулому засіданні Кабміну, була затверджено. Так само ми очікуємо найближчими тижнями виконання грузинською стороною цих процедур. Тому вже в січні-лютому 2019 року оголосимо конкретну дату та до Грузії можна буде їздити навіть без закордонного паспорта",
      – розповів Заєць.

      Згідно з новою угодою, громадяни України та Грузії зможуть перебувати на території держави іншої сторони без візи впродовж 90 днів за умови наявності внутрішніх паспортів у формі картки (ID), яка містить безконтактний електронний носій.

      Угода повинна набути чинності на 30-й день з дати отримання письмового підтвердження того, що обидві сторони виконали відповідні внутрішньодержавні процедури.

      Нагадаємо, що у вересні цього року Кабінет міністрів України схвалив проект угоди з Грузією про зміну правил перетину кордону для громадян.

      Теги: Новини України Новини політики Безвізовий режим Кабінет Міністрів України Новини Грузії
      Джерело: 24 Канал
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