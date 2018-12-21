Коли українці зможуть їздити до Грузії без закордонного паспорта: коментар МЗС

У січні-лютому 2019 року стане відомою дата, коли громадяни України та Грузії зможуть подорожувати між країнами без віз та з ID-паспортами.

Про це повідомив державний секретар МЗС Андрій Заяць у інтерв'ю LB.ua.

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З Грузією в жовтні цього року було підписано угоду про можливість поїздок за внутрішніми українськими паспортами нового зразка – ID-картками. Угоду щойно, на минулому засіданні Кабміну, була затверджено. Так само ми очікуємо найближчими тижнями виконання грузинською стороною цих процедур. Тому вже в січні-лютому 2019 року оголосимо конкретну дату та до Грузії можна буде їздити навіть без закордонного паспорта",

– розповів Заєць.

Згідно з новою угодою, громадяни України та Грузії зможуть перебувати на території держави іншої сторони без візи впродовж 90 днів за умови наявності внутрішніх паспортів у формі картки (ID), яка містить безконтактний електронний носій.

Угода повинна набути чинності на 30-й день з дати отримання письмового підтвердження того, що обидві сторони виконали відповідні внутрішньодержавні процедури.



Нагадаємо, що у вересні цього року Кабінет міністрів України схвалив проект угоди з Грузією про зміну правил перетину кордону для громадян.