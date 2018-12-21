Когда украинцы смогут ездить в Грузию без загранпаспорта: комментарий МИД

В январе-феврале 2019 года станет известна дата, когда граждане Украины и Грузии смогут путешествовать между странами без виз и с ID-паспортами.

Об этом сообщил государственный секретарь МИД Андрей Заяц в интервью LB.ua.

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С Грузией в октябре этого года было подписано соглашение о возможности поездок по внутренним украинским паспортам нового образца – ID-картам. Соглашение только что, на прошлом заседании Кабмина, было утверждено. Так же мы ожидаем в ближайшие недели выполнения грузинской стороной этих процедур. Поэтому уже в январе-феврале 2019 года объявим конкретную дату и в Грузию можно будет ездить даже без загранпаспорта,

– рассказал Заяц.

Согласно новому соглашению, граждане Украины и Грузии смогут находиться на территории государства другой стороны без визы в течение 90 дней при условии наличия внутренних паспортов в форме карточки (ID), которая содержит бесконтактный электронный носитель.

Соглашение должно вступить в силу на 30-й день с даты получения письменного подтверждения того, что обе стороны выполнили соответствующие внутригосударственные процедуры.

Напомним, что в сентябре этого года Кабинет министров Украины одобрил проект соглашения с Грузией об изменении правил пересечения границы для граждан.