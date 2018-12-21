Украина не потеряет безвизовый режим, – Еврокомиссия

Украина выполняет критерии безвизовой либерализации, хотя еще полностью не завершила выполнение всех требований. Основными проблемами, которые могут помешать украинскому "безвизу", это не урегулированная миграция и коррупция.

Об этом отметила Европейская комиссия в своем втором годовом отчете, сообщает Европейская правда.

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Украина придерживалась миграционных и безопасностных границ и продолжает курс в сфере противодействия коррупции и организованной преступности. Хотя европейские парламентарии отметили, что работать Украине еще есть над чем. В частности, в Еврокомиссии вызывают беспокойство мигранты из Украины, которые остаются в странах ЕС без права на то. Однако гораздо большей проблемой, которую нужно немедленно решить, остается коррупция, отмывание денег и организованная преступность.

Еврокомиссия отметила, что мы так и не выполнили в полной мере рекомендации предыдущего отчета. В частности, до сих пор не отменена правка в закон о декларировании состояния общественными антикоррупционными активистами, которые вынуждены отчитываться наравне с государственными служащими.

ЕС обеспокоен атаками на активистов, количество которых значительно возросло за последний год в Украине. Европейских партнеров беспокоит вопрос, почему так медленно идет расследование нападения на Катю Гандзюк и других общественных деятелей.

Также Еврокомиссия настаивает на создании полностью функционирующей системы для проверки деклараций государственных служащих, которой пока в Украине не существует. Не остался без внимания и Антикоррупционный суд, которому ЕС строго рекомендует обеспечить быстрый старт работы.

Однако второй отчет Еврокомиссии показал, что ЕС более склонен к диалогу, чем к резким решениям. А механизм приостановления безвиза скорее всего может быть применен в случае тотального игнорирования рекомендаций европейских партнеров.

Напомним, что за почти полтора года действия безвизового режима со странами-членами Евросоюза граждане Украины пересекли границу с ЕС 20 миллионов раз.