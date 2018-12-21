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      Україна не втратить безвізовий режим, – Єврокомісія

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      Для України і далі діятиме безвізовий режим
      Для України і далі діятиме безвізовий режим / gazeta.lviv.ua

      Україна виконує критерії безвізової лібералізації, хоча ще повністю не завершила виконання усіх вимог. Основними проблемами, які можуть стати на заваді українському"безвізу", це неврегульована міграція та корупція.

      Про це зазначила Європейська комісія у своєму другому річному звіті, повідомляє Європейська правда.​​

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      Україна дотрималася міграційних та безпекових меж та продовжує курс у сфері протидії корупції та організованої злочинності. Хоча європейські парламентарі наголосили, що працювати Україні ще є над чим. Зокрема, у Єврокомісії викликають занепокоєння мігранти з України, які лишаються в країнах ЄС без права на те. Однак значно більшою проблемою, яку потрібно негайно вирішити, залишається корупція, відмивання грошей та організована злочинність.

      Єврокомісія зазначила, що ми так і не виконали повною мірою рекомендації попереднього звіту. Зокрема, досі не скасована правка до закону щодо декларування статків громадськими антикорупційними активістами, які змушені звітувати на рівні з державними службовцями.

      ЄС також занепокоєний атаками на активістів, кількість яких значно зросла за останній рік в Україні. Європейських партнерів бентежить питання, чому так повільно відбувається розслідування нападу на Катю Гандзюк та інших громадських діячів.

      Також Єврокомісія наполягає на створенні повністю функціонуючої системи для перевірки декларацій державних службовців, якої поки що в Україні не існує. Не залишився поза увагою і Антикорупційний суд, якому ЄС строго рекомендує забезпечити швидкий старт роботи.

      Однак другий звіт Єврокомісії засвідчив, що ЄС більш схильний до діалогу, аніж до різких рішень. А механізм призупинення безвізу швидше може бути застосований у разі тотального ігнорування рекомендацій європейських партнерів. 

      Нагадаємо, що за майже півтора роки дії безвізового режиму з країнами-членами Євросоюзу громадяни України перетнули кордон з ЄС 20 мільйонів разів.

      Теги: Новини України Новини політики Безвізовий режим Європарламент Євросоюз
      Джерело: 24 Канал
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