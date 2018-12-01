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      Півтора роки безвізу: скільки разів за цей час українці перетнули кордон ЄС

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      Безвізом з ЄС скористалися 20 мільйонів разів
      Безвізом з ЄС скористалися 20 мільйонів разів / Фото з відкритих джерел

      За майже півтора роки дії безвізового режиму з країнами-членами Євросоюзу громадяни України перетнули кордон з ЄС 20 мільйонів разів.

      Про це повідомив президент Петро Порошенко у своєму Twitter-акаунті. 

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      "Скоро виповниться півтора року безвізовому режиму для поїздок до Євросоюзу. За рік з 11 червня 2017 до 11 червня 2018 року громадяни України 20 мільйонів разів перетинали кордон Євросоюзу", – зазначив гарант. 

      Він додав, що наразі для України діє безвізовий режим з понад сотнею країн. 

      Нагадаємо, 6 квітня 2017 року рішення про спрощення візового режиму між Україною та Євросоюзом підтримали депутати Європарламенту. На практиці безвізовий режим для України вступив в дію 11 червня 2017 року з 00:00. Відтоді українці без віз зможуть відвідати майже всю Європу – за умови наявності біометричного паспорта.

      До слова, на початку липня Європарламент схвалив нові правила в’їзду до Шенгенської зони, які запрацюють з 2021 року.

      Теги: Новини України Петро Порошенко Євросоюз Безвізовий режим Подорожі
      Джерело: 24 канал
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