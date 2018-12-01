Півтора роки безвізу: скільки разів за цей час українці перетнули кордон ЄС

За майже півтора роки дії безвізового режиму з країнами-членами Євросоюзу громадяни України перетнули кордон з ЄС 20 мільйонів разів.

Про це повідомив президент Петро Порошенко у своєму Twitter-акаунті.

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"Скоро виповниться півтора року безвізовому режиму для поїздок до Євросоюзу. За рік з 11 червня 2017 до 11 червня 2018 року громадяни України 20 мільйонів разів перетинали кордон Євросоюзу", – зазначив гарант.

Скоро виповниться півтора року безвізовому режиму для поїздок до Євросоюзу. За рік з 11 червня 2017 до 11 червня 2018 року громадяни України 20 мільйонів разів перетинали кордон Євросоюзу — Петро Порошенко (@poroshenko) 30 листопада 2018 р.

Він додав, що наразі для України діє безвізовий режим з понад сотнею країн.

Нагадаємо, 6 квітня 2017 року рішення про спрощення візового режиму між Україною та Євросоюзом підтримали депутати Європарламенту. На практиці безвізовий режим для України вступив в дію 11 червня 2017 року з 00:00. Відтоді українці без віз зможуть відвідати майже всю Європу – за умови наявності біометричного паспорта.



До слова, на початку липня Європарламент схвалив нові правила в’їзду до Шенгенської зони, які запрацюють з 2021 року.