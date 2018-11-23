Порошенко пояснив, чому називав різні дати надання безвізу
Петро Порошенко розповів студентам, як використовував помилкові дати початку дії безвізу, які сам оголошував, для "тиску на ЄС".
Про це Президент заявив під час зустрічі зі студентами Національного торгово-економічного університету в Києві, відповідаючи на питання щодо дати вступу України в ЄС, повідомляє "Європейська правда".
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"Друзі, не ведіться на ці питання, бо як тільки хтось схопиться за дату, далі буде казати: "Зрада! Це кінець! Все пропало". Це те саме, що було з безвізом", – наголосив Порошенко.
Він запевнив, що неправильно озвучені дати насправді допомагали йому вести переговори з європейськими партнерами.
Мені це було потрібно як інструмент тиску на наших партнерів. Розкриваючи таємниці дипломатичної роботи… (потрібно було) іти до них і казати: "Ну, я вже пообіцяв в Україні. То ви щось робіть, – прокоментував Президент.
"Перший раз дата була названа 27 листопада. Потім – 1 лютого. Потім… чотири рази переносилося, і у нас тут біснувалося все… Коли 11 червня двері безвізу відкрилися, ті, хто критикував – розгубилися", – додав він.