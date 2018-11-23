16:18
23 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ З KFC У БУДИНКУ ПРОФСПІЛОК У КИЄВІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Патріарх Янукович. ГРУстний празднік
      Вєсті Кремля
      20:40, 22 листопада
      Вєсті. UA. Радикальні кнопкодави. Дедекомунізація Донбасу
      Вєсті.UA
      20:35, 22 листопада
      Як мільйонер Захур та його дружина Камалія стали жертвами будівельної афери Міноборони
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші іномарки
      Згадати все
      22:53, 20 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ З KFC У БУДИНКУ ПРОФСПІЛОК У КИЄВІ

      Порошенко пояснив, чому називав різні дати надання безвізу

      353 Читать новость на русском
      Петро Порошенко
      Петро Порошенко / 24 канал

      Петро Порошенко розповів студентам, як використовував помилкові дати початку дії безвізу, які сам оголошував, для "тиску на ЄС".

      Про це Президент заявив під час зустрічі зі студентами Національного торгово-економічного університету в Києві, відповідаючи на питання щодо дати вступу України в ЄС, повідомляє "Європейська правда".

      Читайте також: Ще одна країна скасувала для українців візи

      "Друзі, не ведіться на ці питання, бо як тільки хтось схопиться за дату, далі буде казати: "Зрада! Це кінець! Все пропало". Це те саме, що було з безвізом", – наголосив Порошенко.

      Він запевнив, що неправильно озвучені дати насправді допомагали йому вести переговори з європейськими партнерами.

      Мені це було потрібно як інструмент тиску на наших партнерів. Розкриваючи таємниці дипломатичної роботи… (потрібно було) іти до них і казати: "Ну, я вже пообіцяв в Україні. То ви щось робіть, – прокоментував Президент.

      "Перший раз дата була названа 27 листопада. Потім – 1 лютого. Потім… чотири рази переносилося, і у нас тут біснувалося все… Коли 11 червня двері безвізу відкрилися, ті, хто критикував – розгубилися", – додав він.

      Нагадаємо,  6 квітня 2017 року рішення про спрощення візового режиму між Україною та Євросоюзом підтримали депутати Європарламенту. 26 квітня очікується голосування у Комітеті постійних представників. У випадку позитивного голосування документ має підписати Президент ЄС Дональд Туск та глава держави, яка головує в Євросоюзі (у першому півріччі 2017 – Мальта). Після цього документ опублікують в офіційному бюлетені ЄС, чинності воно набере через 20 днів – орієнтовно на початку червня.

      Теги: Новини України Петро Порошенко Безвізовий режим Євросоюз
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Самооборона Євромайдану пікетувала управління міліції з вимогою відпустити затриманих афганівців
       11 лютого 2014 , 16:21
      Яценюк і Турчинов сподіваються завтра потрапити до Тимошенко
       11 лютого 2014 , 19:02
      Знаменитий експерт: Кажуть, що Динамо в кожному матчі всіх "рвало" – це брехня
       28 серпня , 16:00
      Ярмоленко у матчі Вімблдон – Вест Хем: відео усіх дій українця і дуже неоднозначна реакція фанатів
       29 серпня , 12:08
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук