Порошенко объяснил, почему называл разные даты предоставления безвиза
Петр Порошенко рассказал студентам, как использовал ложные даты начала действия безвиза, которые сам объявлял, для "давления на ЕС".
Об этом Президент заявил во время встречи со студентами Национального торгово-экономического университета в Киеве, отвечая на вопрос о дате вступления Украины в ЕС, сообщает "Европейская правда".
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"Друзья, не ведитесь на эти вопросы, потому что как только кто-то схватится за дату, далее будет говорить: "Зрада! Это конец! Все пропало". Это то же, что было с безвизом", - подчеркнул Порошенко.
Он заверил, что неправильно озвученные даты на самом деле помогали ему вести переговоры с европейскими партнерами.
Мне это было нужно как инструмент давления на наших партнеров. Раскрывая тайны дипломатической работы... (нужно было) идти к ним и говорить: "Ну, я уже пообещал в Украине. То вы что-то делайте, – прокомментировал Президент.
"Первый раз дата была названа 27 ноября. Затем – 1 февраля. Потом... четыре раза переносилось, и у нас тут бесновалось все... Когда 11 июня дверь безвиза открылась, те, кто критиковал – растерялись", – добавил он.
Напомним, 6 апреля 2017 года решение об упрощении визового режима между Украиной и Евросоюзом поддержали депутаты Европарламента. 26 апреля ожидается голосование в Комитете постоянных представителей. В случае положительного голосования, документ должен подписать Президент ЕС Дональд Туск и глава государства, председательствующего в Евросоюзе (в первом полугодии 2017 – Мальта). После этого документ опубликуют в официальном бюллетене ЕС, в силу он вступит через 20 дней – ориентировочно в начале июня.