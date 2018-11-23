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      Порошенко объяснил, почему называл разные даты предоставления безвиза

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      Петр Порошенко
      Петр Порошенко / 24 канал

      Петр Порошенко рассказал студентам, как использовал ложные даты начала действия безвиза, которые сам объявлял, для "давления на ЕС".

      Об этом Президент заявил во время встречи со студентами Национального торгово-экономического университета в Киеве, отвечая на вопрос о дате вступления Украины в ЕС, сообщает "Европейская правда".

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      "Друзья, не ведитесь на эти вопросы, потому что как только кто-то схватится за дату, далее будет говорить: "Зрада! Это конец! Все пропало". Это то же, что было с безвизом", - подчеркнул Порошенко.

      Он заверил, что неправильно озвученные даты на самом деле помогали ему вести переговоры с европейскими партнерами.

      Мне это было нужно как инструмент давления на наших партнеров. Раскрывая тайны дипломатической работы... (нужно было) идти к ним и говорить: "Ну, я уже пообещал в Украине. То вы что-то делайте, – прокомментировал Президент.

      "Первый раз дата была названа 27 ноября. Затем – 1 февраля. Потом... четыре раза переносилось, и у нас тут бесновалось все... Когда 11 июня дверь безвиза открылась, те, кто критиковал – растерялись", – добавил он.

      Напомним, 6 апреля 2017 года решение об упрощении визового режима между Украиной и Евросоюзом поддержали депутаты Европарламента. 26 апреля ожидается голосование в Комитете постоянных представителей. В случае положительного голосования, документ должен подписать Президент ЕС Дональд Туск и глава государства, председательствующего в Евросоюзе (в первом полугодии 2017 – Мальта). После этого документ опубликуют в официальном бюллетене ЕС, в силу он вступит через 20 дней – ориентировочно в начале июня.

      Теги: Новости Украины Петр Порошенко Евросоюз Безвизовый режим
      Источник: 24 Канал
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