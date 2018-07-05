Європарламент запровадив нові правила в'їзду в Шенген: що зміниться

Європарламент схвалив нові правила в’їзду до Шенгенської зони, які запрацюють з 2021 року.

Йдеться про схвалення нової Європейської системи авторизації та інформації про подорожі (ETIAS). Відповідне рішення депутати Європарламенту ухвалили у межах посилення безпеки кордонів ЄС.

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Як йдеться у повідомленні на сайті Європейського парламенту.

Нові правила, які вступлять в силу з 2021 року, передбачають додаткові перевірки осіб, які перетинають кордон за безвізовим режимом, а також осіб, які можуть становити небезпеку, нелегальних мігрантів або осіб з епідемічним ризиком.

Перед поїздкою до країн Шенгенської зони мандрівники повинні будуть заповнити спеціальну електронну форму та внести особисті дані.

Заповнення такої форми коштуватиме 7 євро, а дозвіл на в’їзд діятиме впродовж 3 років.

Особам до 18 рокі та після 70 – заповнення форми буде безкоштовним.

Що таке Шенген? Шенгенська зона включає в себе 26 європейських держав, серед яких більшість країн ЄС та Ісландія, Норвегія, Швейцарія та Ліхтенштейн.



Зобов'язалися вступити до Шенгенської зони Румунія, Болгарія, Кіпр та Хорватія.