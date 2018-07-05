Европарламент ввел новые правила въезда в Шенген: что изменится

Европарламент одобрил новые правила въезда в Шенгенскую зону, которые заработают с 2021 года.

Речь идет об одобрении новой Европейской системы авторизации и информации о путешествиях (ETIAS). Соответствующее решение депутаты Европарламента приняли в рамках усиления безопасности границ ЕС.

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Об этом говорится в сообщении на сайте Европейского парламента.

Новые правила, которые вступят в силу с 2021 года, предусматривают дополнительные проверки лиц, которые пересекают границу по безвизовому режиму, а также лиц, которые могут представлять опасность, нелегальных мигрантов или лиц с эпидемическим риском.

Перед поездкой в страны Шенгенской зоны путешественники должны будут заполнить специальную электронную форму и внести личные данные.

Заполнение такой формы будет стоить 7 евро, а разрешение на въезд будет действовать на протяжении 3 лет.

Лицам до 18 лет и после 70 – заполнение формы будет бесплатным.

Что такое Шенген?

Шенгенская зона включает в себя 26 европейских государств, среди которых большинство стран ЕС и Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенштейн.



Обязались вступить в Шенгенскую зону Румыния, Болгария, Кипр и Хорватия.