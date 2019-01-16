Відомо, скільки країн українці можуть відвідувати без віз
Список країн, з якими Україна встановлює безвізовий режим, активно збільшується. Так, сьогодні українці можуть вільно мандрувати до понад 130 країни світу.
Таку заяву оголосив президент Петро Порошенко під час робочого візиту до Борисполя. За словами президента, у 2018 році до списку країн, куди українці можуть вільно мандрувати, вдалося додати 14 держав.
Вже зараз кількість країн, куди українці можуть безвізово подорожувати або отримувати візу на кордоні, дорівнює 131 країні,
– зазначив Порошенко.
Нагадаємо, що безвізовим режимом з Європейським Союзом встигли скористатися два мільйони українців. Найчастіше у країнці у рамках безвізу перетинали кордон із Польщею. Також країнами-лідерами, візит до яких українці здійснили у безвізовому режимі, стали Угорщина, Румунія та Словаччина.
З якими країнами україна затвердила безвізовий режим:
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27 груд 2018Українці зможуть їздити без віз ще в одну країну
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22 лист 2018Ще одна країна скасувала для українців візи
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26 вер 2018Україна підписала угоду про безвіз з Уругваєм
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Джерело: 24 Канал
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