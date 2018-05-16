Україна затвердила безвіз ще з двома екзотичними країнами

Кабінет міністрів схвалив постанови, які затверджують угоди про взаємне скасування візових вимог між урядом України та Катару, а також острівною державою Антигуа і Барбуда, яка розташована на Карибах.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду, передає "УНН".

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Як відомо, 6 лютого Україна уклала угоду про взаємне скасування віз з державою Антигуа і Барбуда.

А вже 20 березня глава Міністерства закордонних справ Павло Клімкін розповів, що Україна та Катар підписали угоду про запровадження безвізового режиму.

Зазначається, що сьогодні, 16 травня, Кабмін затвердив проект постанови "Про затвердження угоди між Кабінетом Міністрів України та урядом Держави Катар про взаємне скасування візових вимог" та "Про затвердження угоди між Кабінетом Міністрів України та урядом Антигуа і Барбуди про взаємне скасування візових вимог".

Нагадаємо, нещодавно Президент України Петро Порошенко розповів, що з червня 2017 року безвізовим режимом з Європейським союзом скористалися півмільйона українців.