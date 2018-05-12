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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Скільки українців скористалися безвізом: Порошенко озвучив цифру

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Скільки українців скористалися безвізовим режимом: Порошенко озвучив цифру
Скільки українців скористалися безвізовим режимом: Порошенко озвучив цифру / ілюстративне фото

З червня 2017 року безвізовим режимом з Європейським союзом скористалися півмільйона українців.

Про це повідомив Петро Порошенко у Facebook.

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Безвізовим режимом з країнами Європейського Союзу, починаючи з червня 2017, вже скористалися півмільйона українців,
– написав він. 

Нагадаємо, українські туристи, які збираються подорожувати у Європу в рамках безвізового режиму будуть оформляти спеціальний дозвіл. За нього доведеться заплатити.

Теги: Новини України Петро Порошенко Безвізовий режим
Джерело: 24 Канал
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