Скільки українців скористалися безвізом: Порошенко озвучив цифру
З червня 2017 року безвізовим режимом з Європейським союзом скористалися півмільйона українців.
Про це повідомив Петро Порошенко у Facebook.
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Безвізовим режимом з країнами Європейського Союзу, починаючи з червня 2017, вже скористалися півмільйона українців,
– написав він.
Нагадаємо, українські туристи, які збираються подорожувати у Європу в рамках безвізового режиму будуть оформляти спеціальний дозвіл. За нього доведеться заплатити.
Джерело: 24 Канал
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