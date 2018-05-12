Сколько украинцев воспользовалось безвизом: Порошенко озвучил цифру
С июня 2017 года безвизовым режимом с Европейским союзом воспользовались полмиллиона украинцев.
Об этом сообщил Петр Порошенко в Facebook.
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Безвизовым режимом со странами Европейского Союза, начиная с июня 2017, уже воспользовались полмиллиона украинцев,
– написал он.
Напомним, украинские туристы, которые собираются путешествовать в Европу в рамках безвизового режима будут оформлять специальное разрешение. За него придется заплатить.
Источник: 24 Канал
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