Украина утвердила безвиз еще с двумя экзотическими странами

Кабинет министров принял постановления, которые утверждают соглашения о взаимной отмене визовых требований между правительством Украины и Катара, а также островным государством Антигуа и Барбуда, которое расположено на Карибах.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передает "УНН".

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Как известно, 6 февраля Украина заключила соглашение о взаимной отмене виз с государством Антигуа и Барбуда.

А уже 20 марта глава Министерства иностранных дел Павел Климкин рассказал, что Украина и Катар подписали соглашение о введении безвизового режима.

Отмечается, что сегодня, 16 мая, Кабмин утвердил проект постановления "Об утверждении соглашения между Кабинетом Министров Украины и правительством Государства Катар о взаимной отмене визовых требований" и "Об утверждении соглашения между Кабинетом Министров Украины и правительством Антигуа и Барбуды о взаимной отмене визовых требований".

Напомним, недавно Президент Украины Петр Порошенко рассказал, что с июня 2017 года безвизовым режимом с Европейским союзом воспользовались полмиллиона украинцев.