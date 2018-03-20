Украина ввела безвиз с богатейшей страной мира Катар

Глава Министерства иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина и Катар подписали соглашение о введении безвизового режима.

Об этом министр МИД сообщил на своей странице в Twitter.

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"Привет из Катара. Подписал несколько соглашений, среди них – безвиз с Катаром. Безвизовый прорыв в Заливе (Персидский залив – ред.) и не только продолжается", – написал Климкин.

Отмечается, что положения указанной сделки предусматривают, что граждане Украины и граждане Катара, которые пользуются действующими проездными документами, могут въезжать, выезжать, следовать транзитом и находиться без виз на территории государства другой договорной стороны в течение срока, не превышающего 90 дней в течение 180 дней.