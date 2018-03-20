Україна запровадила безвіз з найбагатшою країною світу Катар

Глава Міністерства закордонних справ Павло Клімкін заявив, що Україна та Катар підписали угоду про запровадження безвізового режиму.

Про це міністр МЗС повідомив на своїй сторінці у Twitter.

Читайте також: Україна отримала безвіз з екзотичною країною

"Привіт з Катару. Підписав кілька угод, серед них - безвіз з Катаром. Безвізовий прорив в Затоці (Перська затока – ред.) і не тільки триває", – написав Клімкін.

Зазначається, що положення зазначеної угоди передбачають, що громадяни України і громадяни Катару, які користуються чинними проїзними документами, можуть в'їжджати, виїжджати, прямувати транзитом та перебувати без віз на території держави іншої договірної сторони протягом терміну, що не перевищує 90 днів протягом 180 днів.