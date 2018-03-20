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ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НЕГОДА В УКРАЇНІ ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО

Україна запровадила безвіз з найбагатшою країною світу Катар

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Україна і Катар домовилися про безвіз
Україна і Катар домовилися про безвіз / Фото з відкритих джерел

Глава Міністерства закордонних справ Павло Клімкін заявив, що Україна та Катар підписали угоду про запровадження безвізового режиму.

Про це міністр МЗС повідомив на своїй сторінці у Twitter.

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"Привіт з Катару. Підписав кілька угод, серед них - безвіз з Катаром. Безвізовий прорив в Затоці (Перська затока – ред.) і не тільки триває", – написав Клімкін.

Зазначається, що положення зазначеної угоди передбачають, що громадяни України і громадяни Катару, які користуються чинними проїзними документами, можуть в'їжджати, виїжджати, прямувати транзитом та перебувати без віз на території держави іншої договірної сторони протягом терміну, що не перевищує 90 днів протягом 180 днів.

Теги: Новини України Катар Новини політики МЗС України Безвізовий режим Павло Клімкін
Джерело: 24 Канал
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