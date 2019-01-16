Известно, сколько стран украинцы могут посещать без виз

Список стран, с которыми Украина устанавливает безвизовый режим, активно увеличивается. Так, сегодня украинцы могут свободно путешествовать в 131 страну мира.

Такое заявление сделал президент Петр Порошенко во время рабочего визита в Борисполь. По словам президента, в 2018 году в список стран, куда украинцы могут путешествовать свободно, удалось добавить 14 государств.

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Уже сейчас количество стран, куда украинцы могут безвизово путешествовать или получать визу на границе, равна 131 стране,

– отметил Порошенко.

Напомним, что безвизовым режимом с Европейским Союзом успели воспользоваться два миллиона украинцев. Чаще всего в стране в рамках безвиза пересекали границу с Польшей. Также странами-лидерами, визит в которые украинцы совершили в безвизовом режиме, стали Венгрия, Румыния и Словакия.

С КАКИМИ СТРАНАМИ УКРАИНА УТВЕРДИЛА БЕЗВИЗОВЫЙ РЕЖИМ:

С КАКИМИ СТРАНАМИ УКРАИНА утвердила безвизовый режим: