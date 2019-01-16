16:35
16 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      BREXIT ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Зарплата Пыни. 15 сантиметров Путина
      Вєсті Кремля
      23:12, 15 января
      Вести.UA: Полезные сигареты от "Народного фронта". Кто поджег лавру
      Вєсті.UA
      21:33, 15 января
      Золотая жила: сколько харьковская власть подзаработала за период новогодних праздников
      ЦРУ
      09:02, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Украинские музыкальные клипы. Часть 2
      Згадати все
      16:07, сегодня
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      BREXIT ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ

      Известно, сколько стран украинцы могут посещать без виз

      97 Читати новину українською
      Украинцы имеют возможность посещать 131 страну без виз
      Украинцы имеют возможность посещать 131 страну без виз / 112.ua

      Список стран, с которыми Украина устанавливает безвизовый режим, активно увеличивается. Так, сегодня украинцы могут свободно путешествовать в 131 страну мира.

      Такое заявление сделал президент Петр Порошенко во время рабочего визита в Борисполь. По словам президента, в 2018 году в список стран, куда украинцы могут путешествовать свободно, удалось добавить 14 государств.

      Читайте также: Пограничники назвали страны, в которые украинцы больше всего путешествовали без виз

      Уже сейчас количество стран, куда украинцы могут безвизово путешествовать или получать визу на границе, равна 131 стране,
      – отметил Порошенко.

      Напомним, что безвизовым режимом с Европейским Союзом успели воспользоваться два миллиона украинцев. Чаще всего в стране в рамках безвиза пересекали границу с Польшей. Также странами-лидерами, визит в которые украинцы совершили в безвизовом режиме, стали Венгрия, Румыния и Словакия.

      С КАКИМИ СТРАНАМИ УКРАИНА УТВЕРДИЛА БЕЗВИЗОВЫЙ РЕЖИМ:
       

      С КАКИМИ СТРАНАМИ УКРАИНА утвердила безвизовый режим:

       

      Теги: Новости политики Новости Украины Безвизовый режим Путешествия
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Своїх не чіпає, чужих б'є: як політична еліта безсоромно використовує НАЗК у корисних цілях
      сегодня , 15:31 Своїх не чіпає, чужих б'є: як політична еліта безсоромно використовує НАЗК у корисних цілях
      Олександра Дрік 36
      Технічні кандидати: хто вони і яка їхня мета?
      сегодня , 15:01 Технічні кандидати: хто вони і яка їхня мета?
      Артем Овдієнко 600
      Покупка недвижимости: проверяем надежность застройщика
      сегодня , 14:34 Покупка недвижимости: проверяем надежность застройщика
      Яніна Ткачук 77
      Самое крупное поражение в истории: что британские СМИ пишут о провале Brexit
      сегодня , 14:00 Самое крупное поражение в истории: что британские СМИ пишут о провале Brexit
      Світлана Попова 273
      Почему для Кремля "компромисс" равен капитуляции и сколь мягким бывает национальный позвоночник
      сегодня , 13:01 Почему для Кремля "компромисс" равен капитуляции и сколь мягким бывает национальный позвоночник
      Павло Казарін 206
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Курс валют на 13 сентября: доллар и евро подешевели
       13 сентября 2018 , 08:30
      Прогноз погоды на 8 февраля: циклон с мокрым снегом и дождями идет в Украину
      8 февраля 2018 , 09:43
      "Объясни, как того, кто за год проводит полматча, вызывают в сборную Украины": Ярмоленко троллит Зинченко и оценивает шансы Беседина на АПЛ
       10 октября 2018 , 18:20
      Италия – Украина: послематчевая пресс-конференция Андрея Шевченко
       11 октября 2018 , 00:35
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук