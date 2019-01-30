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      Визы в Европу: ЕС подготовил ряд изменений

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      В Евросоюзе подготовили изменения относительно выдачи краткосрочных виз
      В Евросоюзе подготовили изменения относительно выдачи краткосрочных виз / Иллюстративное фото

      Евросоюз собирается упростить порядок выдачи краткосрочных виз и будет использовать эту новую политику для сотрудничества по вопросам миграции.

      Визовый кодекс Евросоюза устанавливает процедуры и условия выдачи виз гражданам из более чем 100 стран, которые не входят в ЕС. Изменения, в частности, коснутся туристов, которые собрались посетить европейские страны в течение короткого периода времени (до 90 дней), информируют в пресс-службе Европарламента.

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      Главной целью реформы является облегчение путешествий для туризма, торговли и бизнеса. В то же время, изменение должно предотвратить нерегулярную иммиграцию и способствовать внутренней безопасности ЕС.

      Так, теперь заявления на получение визы могут подавать в течение шести месяцев (вместо нынешних трех) до планируемой поездки. Кроме этого, увеличится плата за визу. Ее цена теперь составит не 60, а 80 евро. В то же время для людей в возрасте до 18 лет предусмотрены скидки, а дети до 6 лет, а также студенты и исследователи от визового сбора освобождаются.

      Также в сообщении Европарламента указано, что люди, которые часто путешествуют в ЕС, могут рассчитывать на многократную визу.

      Указанные изменения должен одобрить комитет Европарламента по гражданским свободам и сам Европарламент. Далее документ отправится на рассмотрение Совета ЕС.

      Отметим, что украинцы, у которых есть заграничный биометрический паспорт, могут путешествовать в европейские страны без виз. Это стало возможным после введения безвизового режима между Украиной и ЕС, который вступил в силу в июне 2017 года. Сейчас Украина ведет переговоры относительно безвиза или упрощенного визового режима с ещё 22 странами мира, а по состоянию на январь 2019 года украинцы свободно и без виз могут посетить 86 государств, в 34 из которых нужен биометрический паспорт.

      Теги: Новости политики Евросоюз Иммигранты
      Источник: 24 Канал
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