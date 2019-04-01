Договор о дружбе Украины с Россией окончательно прекратил действие

Договор о дружбе Украины с Россией окончательно прекратил свое действие 1 апреля. Действие договора истекало 31 марта.

В чем заключался Договор о дружбе между Украиной и Россией?

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Договор подписали 31 мая 1997 года тогдашние Президент Украины Леонид Кучма и президент России Борис Ельцин сроком на 10 лет. Соглашение предусматривало стратегическое партнерство, признание нерушимости существующих границ стран, уважение территориальной целостности и взаимные обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга.

В 2008 году действие документа было автоматически продлено. Чтобы прекратить действие договора, Украина должна официально сообщить об этом России не позднее, чем за 6 месяцев до истечения очередного десятилетнего периода – то есть до октября 2018 года. МИД Украины сделало это в сентябре.

17 сентября Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о прекращении действия договора о дружбе с Россией на следующие 10 лет. А 3 декабря президент внес в Верховную Раду соответствующий законопроект. Уже через 3 дня парламент поддержал этот документ, а Порошенко его подписал. 12 декабря вступил в силу Закон о прекращении с 1 апреля 2019 года действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией.