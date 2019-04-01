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      Договір про дружбу України з Росією остаточно припинив дію

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      Договір про дружбу України з Росією остаточно припинив дію
      Договір про дружбу України з Росією остаточно припинив дію / Фото з відкритих джерел

      Договір про дружбу України з Росією остаточно припинив свою дію 1 квітня. Дія договору спливала 31 березня.

      В чому полягав Договір про дружбу між Україною та Росією?

      Читайте також: Україна припинила дію договору про дружбу з Росією: у Кремлі почалася істерика

      Договір підписали 31 травня 1997 року тодішні Президент України Леонід Кучма та президент Росії Борис Єльцин строком на 10 років. Угода передбачала стратегічне партнерство, визнання непорушності існуючих кордонів країн, повагу до територіальної цілісності та взаємні зобов'язання не використовувати свою територію на шкоду безпеці один одного.

      У 2008 році дію документа було автоматично продовжено. Щоб припинити дію договору, Україна мала офіційно повідомити про це Росії не пізніше, ніж за 6 місяців до закінчення чергового десятирічного періоду – тобто до жовтня 2018 року. МЗС України зробило це у вересні.

      17 вересня Президент України Петро Порошенко підписав указ про припинення дії договору про дружбу з Росією на наступні 10 років. А 3 грудня президент вніс у Верховну Раду відповідний законопроект. Вже через 3 дні парламент підтримав цей документ, а Порошенко його підписав. 12 грудня набув чинності Закон про припинення з 1 квітня 2019 року дії договору про дружбу, співробітництво та партнерство між Україною та Росією.

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      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Новини Росії Історія Петро Порошенко Верховна Рада
      Джерело: 24 канал
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