Саакашвілі показав свій елітний маєток під Києвом: захопливі фото

Колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі після повернення в Україну зараз поселився у розкішному будинку під Києвом, який належить його матері.

Саакашвілі в інтерв'ю ТСН пояснив, що будинок почали будували 2,5 роки тому його родичі. Однак будівництво ще досі незавершене – готово лише 120 квадратних метрів.

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Ділянка площею 550 квадратних метрів ціною 25-30 тисяч доларів розміщена в елітному селищі Лісники, що під Києвом.



Недобудований будинок Саакашвілі



Ділянку придбала матір Саакашвілі

Складається одноповерховий будинок з вітальні, двох маленьких спалень та ванної кімнати. За словами Саакашвілі, в нього не має потреби у великій кількості поверхів, адже все необхідне є на одному.



Вітальня політика

Кімнати у будинку виконані у світлих та пастельних тонах, але особливістю є яскраві акценти, до прикладу, килим та крісло.



Стіл цікавої форми у вітальні



Яскраве крісло доповнює мінімалістичний дизайн будинку

У вітальні встановлені великі панорамні вікна, які роблять приміщення світлішим.



У вітальні встановлені панорамні вікна

Політик пояснив, цей маєток – це найкраще, що він побудував за 25 років у політиці.

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