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      Саакашвілі показав свій елітний маєток під Києвом: захопливі фото

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      Будинок Міхеїля Саакашвілі
      Будинок Міхеїля Саакашвілі / Скріншот з відео ТСН

      Колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі після повернення в Україну зараз поселився у розкішному будинку під Києвом, який належить його матері.

      Саакашвілі в інтерв'ю ТСН пояснив, що будинок почали будували 2,5 роки тому його родичі. Однак будівництво ще досі незавершене – готово лише 120 квадратних метрів.

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      Ділянка площею 550 квадратних метрів ціною 25-30 тисяч доларів розміщена в елітному селищі Лісники, що під Києвом.

      будинок саакашвілі
      Недобудований будинок Саакашвілі 

      будинок
      Ділянку придбала матір Саакашвілі

      Складається одноповерховий будинок з вітальні, двох маленьких спалень та ванної кімнати. За словами Саакашвілі, в нього не має потреби у великій кількості поверхів, адже все необхідне є на одному. 

      будинок саакашвілі
      Вітальня політика

      Кімнати у будинку виконані у світлих та пастельних тонах, але особливістю є яскраві акценти, до прикладу, килим та крісло.

      будинок саакашвілі
      Стіл цікавої форми у вітальні

      будинок сакашвілі
      Яскраве крісло доповнює мінімалістичний дизайн будинку

      У вітальні встановлені великі панорамні вікна, які роблять приміщення світлішим. 

      будинок саакашвілі
      У вітальні встановлені панорамні вікна 

      Політик пояснив, цей маєток – це найкраще, що він побудував за 25 років у політиці.

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      Теги: Новини політики Новини нерухомості Міхеїл Саакашвілі Новини Грузії Новини нерухомості України Елітна нерухомість
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