Про Зеленського, Коломойського та вибори у Раду: ексклюзивне інтерв'ю з Саакашвілі

Про повернення в Україну, рішення Володимира Зеленського та заяву про дефолт Ігоря Коломойського – у програмі "Що це було" розповів Міхеїл Саакашвілі.

Про повернення в Україну

– Коли я вийшов і побачив багато людей, які приїхали з Дніпра, Сум, Чернівців та інших міст, то було відчуття, що я знайшов втрачену свою родину.

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– Вступити на українську землю, дихати цим повітрям після того, як понад рік мені не дозволяли сюди приїжджати. Це країна, в яку я інвестував дуже багато енергії, де я сформувався як особистість. Я дуже захопився Одесою, я в захваті від перспектив цього міста. Для мене розлучення з цією країною було особистою трагедією.



Саакашвілі та Україна – інфографіка

– Реально Зеленський зробив цей дуже рішучий крок. Я вважаю, що позбавлення громадянства Порошенком – це був боягузний крок негідного президента. Це реально показує, що у нас з'явився шанс, що реально це інша людина, яка створена з іншого матеріалу. Це показник для мене, і не через те, що це стосується мене, а тому що Зеленський зробив це дуже швидко.

Саакашвілі повернувся в Україну: дивіться відео

Про участь в парламентських виборах

– В мене нема бажання цього робити. Мене зараз звабити чи спокусити якимись посадами або парламентерством – це не для мене. Я вважаю, що зараз з'явився унікальний шанс в Україні, нова енергія і час великих ідей.



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Про заяву Коломойського щодо дефолту

– Я не думаю, що він (Коломойський, – 24 канал) сам у це вірить. Я рідко згідний зі словами Коломойського, але він казав правду, що не треба слухатись Заходу. Насамперед нема такого колективного Заходу, а є різні інтереси та бюрократи. Однак не думаю, що хтось серйозно говорить про дефолт.

Що таке дефолт? Цей термін характеризує неспроможність юридичної особи або держави повністю або частково виконати свої боргові зобов’язання та інші умови договору позики. Зокрема, мовиться про неспроможність виплатити свої борги або платежі. Цим терміном позначають будь-які види відмови від боргових зобов'язань (тобто він певною мірою є синонімом поняття "банкрутство"), але, як правило, його використовують вужче, маючи на увазі відмову центрального уряду або муніципальної влади від своїх боргів.

– Мені здається, що Зеленський – це дуже незалежна людина. Він це показав вже декілька разів, у нього свої особисті амбіції. Може в нього з Коломойським колегіальні відносини, я не знаю.

– Я як спостерігач з-за кордону, то мені здається, що в України нарешті з'явився шанс. Людину привели до влади 75% українців.



Наслідки дефолту – інфографіка

Про повернення соратники Януковича Андрія Портнова

– Я чув про це. Я не був свідком того. Але те, що він зараз каже про Порошенка і якісь конкретні фінансові операції – ми згодні з цим (показує на Сергія Лещенка – 24 канал). Я приїхав і я не хочу помсти. Якщо він хоче займатися цими справами... А він не прокурор, до речі (це інша справа, якщо його призначать, звісно). Але якщо людина від імені суспільства може і хоче витрачати свій час на такі речі, я це тільки можу привітати.

Що відомо про скандального Андрія Портнова? Він був заступником голови АП часів Януковича. Також він, фактично, контролював всю судову систему України. Займався переписуванням Кримінально-процесуального кодексу. Портнов був під санкціями ЄС, але його ім’я вилучили із санкційного списку, коли він виграв суд "Портнов проти Ради ЄС". 19 травня 2019 року чиновник часів Януковича повернувся в Україну. Згодом він приніс до Державного бюро розслідувань скаргу проти Петра Порошенка та пригрозив ще десяткам.

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