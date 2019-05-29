Саакашвілі повернувся: що робитиме амбітний політик і кому це вигідно?

Повернення Міхеїлу Саакашвілі громадянства України у Зеленського назвали відновленням справедливості. З іншого боку, розпочалися парламентські вибори, на яких Саакашвілі може відіграти певну роль.

Про повернення Саакашвілі в Україну і його подальшу діяльність – в матеріалі 24 каналу.

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Чому Порошенко позбавив Саакашвілі громадянства України?

У липні 2017 року президент Порошенко позбавив українського громадянства колишнього губернатора Одещини Міхеїла Саакашвілі. На той момент політик перебував у Польщі. Після цього Саакашвілі силою перетнув кордон і повернувся в Україну. В грудні 2017 року в ГПУ заявили, що Саакашвілі підозрюють у змові з олігархом часів Януковича – Курченком – з метою держперевороту.



Як розвивалися події навколо Саакашвілі в Україні

Щоправда, конкретних доказів проти Саакашвілі не було. Головним фігурантом був Сиверіон Дангадзе – за твердженням генпрокурора Луценка, права рука Саакашвілі. До речі, 24 травня 2018 року Печерський суд Києва виніс Дангадзе вирок і засекретив його. 12 лютого 2018 року Саакашвілі затримали в Києві. Але замість проведення розслідування депортували до Варшави і заборонили в’їзд на територію України на три роки – до 13 лютого 2021 року.

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28 травня Президент України Володимир Зеленський повернув українське громадянство Міхеїлу Саакашвілі.

Що Саакашвілі робитиме в Україні?

Міхеїл Саакашвілі назвав повернення громадянства "рішенням молодого покоління". За його словами, переговорів з представниками Зеленського з цього приводу не вів. Як зазначив політик, він підтримує команду Зеленського, але не має професійних амбіцій. Саакашвілі продовжуватиме боротьбу проти корупції, олігархату, несправедливості – в Україні і Грузії.

Зеленський – це великий шанс для України, новий лідер на пострадянському просторі, який виведе пострадянський простір із совка. Його дії можна тільки заохочувати,

– додав Саакашвілі.

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На думку експертів, екс-глава Одещини, який 29 травня прибув до України, розгорне тут бурхливу діяльність. Саакашвілі міг би змінити розклади політичних сил на парламентських виборах. Втім, взяти участь у виборах, згідно з законом, не може. Саакашвілі не може потрапити до списку жодної партії, оскільки закон вимагає проживання на території України не менше п’яти років.



Саакашвілі влаштує бої із Порошенком?

Водночас, як наголошує директор соціологічної служби "Український барометр" Віктор Небоженко, повернення Саакашвілі громадянства України – несиметрична відповідь команди Зеленського команді Порошенка. Зокрема, говорить політолог, основною палицею Порошенка, яка битиме Зеленського в особистісному плані, буде Ляшко, який втратив фінансове забезпечення Ахметова.

Ляшко регулярно і жорстоко критикуватиме Зеленського. Тому з-за кордону виписаний Саакашвілі, який теж за словом в кишеню не лізе і не церемониться. Його завдання – приватне побиття і образа Порошенка,

– вважає Віктор Небоженко.

Експерт додає: Порошенко і Саакашвілі добре знають один одного. У них була інтрига проти Коломойського, а потім проти міністра внутрішніх справ Авакова. На його думку, битва буде сильною. За рік Саакашвілі може сильно потоптатися по головах оточення Порошенка: нардепа Кононенка, екс-заступника секретаря РНБО Гладковського-Свинарчука, який фігурує у справі корупції в "Укроборонпромі". І самого Порошенка.

Чи буде продовження кримінального розслідування проти Саакашвілі?

Юрій Луценко заявив, що позиція слідства у справі про отримання Міхеїлом Саакашвілі через посередників грошей у бізнесмена-втікача Сергія Курченка не змінилася. І Саакашвілі – "зрадник". Водночас, за словами політолога Андрія Вігірінського, якщо дивитись на указ Зеленського з точки зору правоохоронної системи, то поки глава СБУ Грицак і генпрокурор Луценко повинні сказати президентту велике дякую.

Указ Зеленського про повернення Саакашвілі громадянства надає можливість правоохоронним органам, очолюваним людьми Порошенка, виконати свої безпосередні обов'язки. Таким чином спростувати закиди у політичному характері переслідування Саакашвілі, довести обґрунтованість підозр. У чому тоді зрада з точки зору суспільного інтересу?

– говорить Вігірінський.



Чи продовжить Луценко розслідування проти Саакашвілі?

Втім, крім слів, до конкретних дій Луценко не поспішає. Вочевидь, через відсутність конкретних доказів проти Саакашвілі. На думку Віктора Небоженка, не треба звертати уваги на страшні звинувачення проти Саакашвілі. Глави СБУ фактично немає (Грицак написав заяву про відставку – 24 канал), генпрокурор Луценко не має юридичної освіти. Справу закриють так само швидко, як і відкрили.

Чим Саакашвілі небезпечний для Зеленського?

Як зауважує Віктор Небоженко, Саакашвілі не стане прем’єром після парламентських виборів. Главі уряду треба вести переговори з МВФ про виплату боргів і нову програму співпраці. І щось робити з тарифами. За його словами, якщо тарифи у зв'язку з формуванням енергоринку підвищаться, то це дуже негативно вплине на рейтинги Зеленського. А Саакашвілі ці проблеми не вирішить.



Саакашвілі може стати проблемним для Зеленського через півроку-рік?

На його думку, до нового року Саакашвілі ще гратиме в критику Порошенка. Якщо Порошенко швидко впаде, то тоді у команди Зеленського буде велика проблема – що робити з розбурханим Саакашвілі.

Чи вимагатиме Саакашвілі офіційної посади, чи відіграватиме історичну місію – звільнення України від пут Порошенка? Що робити з грузинською групою бізнесменів, політиків і прокурорів, які сподіваються, що приїзд Саакашвілі дасть їм друге дихання? Ось ці проблеми стоять перед Зеленським,

– переконаний Віктор Небоженко.

Дивіться відео про повернення Міхеїла Саакашвілі в Україну: