Голос Америки: Реакція західних ЗМІ на повернення Саакашвілі українського громадянства
У свіжому випуску "Голосу Америки" – західні оглядачі активно обговорюють рішення президента Володимира Зеленського про повернення Міхеїлу Саакашвілі українське громадянство. Деякі з них припускають, що він може увійти у партію "Слуга народу".
Також у випуску:
Нищівні торнадо продовжують забирати життя й завдавати збитків у центрі США.
З-під Києва почали вивозити радіоактивні відходи завдяки американському фінансуванню.
Чому Малайзія повертає в Америку сміття.
28 травня
Джерело: 24 канал
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