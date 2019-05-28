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      МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Голос Америки: Реакція західних ЗМІ на повернення Саакашвілі українського громадянства

      Голос Америки 348 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – західні оглядачі активно обговорюють рішення президента Володимира Зеленського про повернення Міхеїлу Саакашвілі українське громадянство. Деякі з них припускають, що він може увійти у партію "Слуга народу".

      Також у випуску:

      Нищівні торнадо продовжують забирати життя й завдавати збитків у центрі США.

      З-під Києва почали вивозити радіоактивні відходи завдяки американському фінансуванню.

      Чому Малайзія повертає в Америку сміття.

      blog_ava
      Назвали неочікувану умову довголіття
      28 травня
      4574
      Теги: Новини України Володимир Зеленський ЗМІ Міхеїл Саакашвілі Голос Америки
      Джерело: 24 канал
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