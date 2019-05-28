Голос Америки: Реакция западных СМИ на возвращение Саакашвили украинского гражданства

В свежем выпуске "Голоса Америки" – западные обозреватели активно обсуждают решение президента Владимира Зеленского о возврате Михеилу Саакашвили украинского гражданства. Некоторые из них предполагают, что он может войти в партию "Слуга народа".

Также в выпуске: Сокрушительные торнадо продолжают забирать жизнь и наносить ущерб в центре США. Из-под Киева начали вывозить радиоактивные отходы благодаря американскому финансированию. Почему Малайзия возвращает в Америку мусор.

Источник: 24 канал