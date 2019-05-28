Голос Америки: Реакция западных СМИ на возвращение Саакашвили украинского гражданства
В свежем выпуске "Голоса Америки" – западные обозреватели активно обсуждают решение президента Владимира Зеленского о возврате Михеилу Саакашвили украинского гражданства. Некоторые из них предполагают, что он может войти в партию "Слуга народа".
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Источник: 24 канал
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