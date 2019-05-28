00:27
29 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      МИХАИЛ СААКАШВИЛИ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Тимати будет одевать опрышников Кожугета
      Вєсті Кремля
      22:15, 28 мая
      Вести.UA: Абсурдные козыри Луценко. Ляшко дышит Гройсману в спину
      Вєсті.UA
      21:49, 28 мая
      Искать ветер в поле: как работают "черные" нотариусы и почему их почти невозможно найти
      ЦРУ
      09:00, 24 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Железный занавес. Часть 1
      Згадати все
      14:38, 23 мая
      Телеканал новостей 24 Программы Голос Америки
      МИХАИЛ СААКАШВИЛИ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      Голос Америки: Реакция западных СМИ на возвращение Саакашвили украинского гражданства

      Голос Америки 122 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – западные обозреватели активно обсуждают решение президента Владимира Зеленского о возврате Михеилу Саакашвили украинского гражданства. Некоторые из них предполагают, что он может войти в партию "Слуга народа".

      Также в выпуске:

      Сокрушительные торнадо продолжают забирать жизнь и наносить ущерб в центре США.

      Из-под Киева начали вывозить радиоактивные отходы благодаря американскому финансированию.

      Почему Малайзия возвращает в Америку мусор.

      blog_ava
      Курс доллара в Украине: прогноз на неделю
      28 мая
      4808
      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский СМИ Михаил Саакашвили Голос Америки
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 28 мая
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Корупціонери аплодують стоячи: що відбувається в Окружному адмінсуді
      сегодня , 00:01 Корупціонери аплодують стоячи: що відбувається в Окружному адмінсуді
      Роман Маселко 51
      Главные новости 28 мая: Саакашвили возвращается, дело водителя Blablacar получило новый виток
      28 мая , 23:31 Главные новости 28 мая: Саакашвили возвращается, дело водителя Blablacar получило новый виток
      53
      Письмо из Луганска: способы заработка бывают разные, иногда за них надо платить
      28 мая , 22:00 Письмо из Луганска: способы заработка бывают разные, иногда за них надо платить
      Ольга Черненко 342
      Это будет почти революция, – Фесенко о новом парламенте, составе "Слуги народа" и Коломойском
      28 мая , 20:03 Это будет почти революция, – Фесенко о новом парламенте, составе "Слуги народа" и Коломойском
      Інна Жолобович 1047
      Саакашвили и гражданство: чего ждать от возвращения экстравагантного грузина
      28 мая , 18:33 Саакашвили и гражданство: чего ждать от возвращения экстравагантного грузина
      Євгенія Мазур 633
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук