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      МИХАИЛ СААКАШВИЛИ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
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      МИХАИЛ СААКАШВИЛИ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      Саакашвили вернулся: что будет делать амбициозный политик и кому это выгодно?

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      Михаил Саакашвили снова возвращается в Украину
      Михаил Саакашвили снова возвращается в Украину / 24 канал

      Возвращение Михаилу Саакашвили гражданства Украины в Зеленского назвали восстановлением справедливости. С другой стороны, начались парламентские выборы, на которых Саакашвили может сыграть определенную роль.

      О возвращении Саакашвили в Украину и его дальнейшей деятельности – в материале 24 канала.

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      Почему Порошенко лишил Саакашвили гражданства Украины?

      В июле 2017 года президент Порошенко лишил украинского гражданства бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. На тот момент политик находился в Польше. После этого Саакашвили силой пересек границу и вернулся в Украину. В декабре 2017 года в ГПУ заявили, что Саакашвили подозревают в сговоре с олигархом времен Януковича – Курченко – с целью госпереворота.

      Саакашвілі
      Как развивались события вокруг Саакашвили в Украине

      Правда, конкретных доказательств против Саакашвили не было. Главным фигурантом был Сиверион Дангадзе – по утверждению генпрокурора Луценко, правая рука Саакашвили. Кстати, 24 мая 2018 года Печерский суд Киева вынес Дангадзе приговор и засекретил его. 12 февраля 2018 года Саакашвили задержали в Киеве. Но вместо проведения расследования депортировали в Варшаву и запретили въезд на территорию Украины на три года – до 13 февраля 2021 года.

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      28 мая Президент Украины Владимир Зеленский вернул украинское гражданство Михаилу Саакашвили.

      Что Саакашвили будет делать в Украине?

      Михаил Саакашвили назвал возвращение гражданства "решением молодого поколения". По его словам, переговоры с представителями Зеленского по этому поводу не вел. Как отметил политик, он поддерживает команду Зеленского, но не имеет профессиональных амбиций. Саакашвили будет продолжать борьбу против коррупции, олигархата, несправедливости – в Украине и Грузии.

      Зеленский – это большой шанс для Украины, новый лидер на постсоветском пространстве, который выведет постсоветское пространство с совка. Его действия можно только поощрять,
      – добавил Саакашвили.

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      По мнению экспертов, экс-глава Одесской области, который 29 мая прибыл в Украину, развернет здесь бурную деятельность. Саакашвили мог бы изменить расклады политических сил на парламентских выборах. Впрочем, принять участие в выборах, согласно закону, не может. Саакашвили не может попасть в список ни одной партии, поскольку закон требует проживания на территории Украины не менее пяти лет.

      Порошенко Саакашвілі
      Саакашвили устроит бои с Порошенко?

      В то же время, как отмечает директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко, возвращение Саакашвили гражданства Украины – несимметричный ответ команды Зеленского команде Порошенко. В частности, говорит политолог, основной палкой Порошенко, которая будет бить Зеленского в личностном плане, будет Ляшко, который потерял финансовое обеспечение Ахметова.

      Ляшко регулярно и жестоко будет критиковать Зеленского. Поэтому из-за рубежа выписан Саакашвили, который тоже за словом в карман не лезет и не церемонится. Его задача – частное избиение и обида Порошенко,
      – считает Виктор Небоженко.

      Эксперт добавляет: Порошенко и Саакашвили хорошо знают друг друга. У них была интрига против Коломойского, а затем против министра внутренних дел Авакова. По его мнению, битва будет сильной. За год Саакашвили может сильно потоптаться по головам окружающих Порошенко: нардепа Кононенко, экс-заместителя секретаря СНБО Гладковского-Свинарчука, который фигурирует в деле коррупции в "Укроборонпроме". И самого Порошенко.

      Будет ли продолжение уголовного расследования против Саакашвили?

      Юрий Луценко заявил, что позиция следствия по делу о получении Михаилом Саакашвили через посредников денег у бизнесмена-беглеца Сергея Курченко не изменилась. И Саакашвили – "предатель". Однако, по словам политолога Андрея Вигиринского, если смотреть на указ Зеленского с точки зрения правоохранительной системы, то пока глава СБУ Грицак и генпрокурор Луценко должны сказать президентту большое спасибо.

      Указ Зеленского о возвращении Саакашвили гражданства предоставляет возможность правоохранительным органам, возглавляемым людьми Порошенко, выполнить свои непосредственные обязанности. Таким образом опровергнуть обвинения в политическом характере преследования Саакашвили, доказать обоснованность подозрений. В чем тогда измена с точки зрения общественного интереса?
      – говорит Вигиринский.

      Саакашвілі Луценко
      Продолжит ли Луценко расследование против Саакашвили?

      Впрочем, кроме слов, к конкретным действиям Луценко не спешит. Очевидно, из-за отсутствия конкретных доказательств против Саакашвили. По мнению Виктора Небоженко, не надо обращать внимания на страшные обвинения против Саакашвили. Главы СБУ фактически нет (Грицак написал заявление об отставке – 24 канал), генпрокурор Луценко не имеет юридического образования. Дело закроют так же быстро, как и открыли.

      Чем Саакашвили опасен для Зеленского?

      Как отмечает Виктор Небоженко, Саакашвили не станет премьером после парламентских выборов. Главе правительства надо вести переговоры с МВФ о выплате долгов и новой программе сотрудничества. И что-то делать с тарифами. По его словам, если тарифы в связи с формированием энергорынка повысятся, то это очень негативно повлияет на рейтинги Зеленского. А Саакашвили эти проблемы не решит.

      Зеленський Саакашвілі
      Саакашвили может стать проблемным для Зеленского через полгода-год?

      По его мнению, к новому году Саакашвили еще будет играть в критику Порошенко. Если Порошенко быстро упадет, то тогда у команды Зеленского будет большая проблема – что делать с бушующим Саакашвили.

      Потребует ли Саакашвили официальную должность, или будет отыгрывать историческую миссию – освобождение Украины от пут Порошенко? Что делать с грузинской группой бизнесменов, политиков и прокуроров, которые надеются, что приезд Саакашвили даст им второе дыхание? Вот эти проблемы стоят перед Зеленским,
      – убежден Виктор Небоженко.

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Саакашвили вернули украинское гражданство Михаил Саакашвили Владимир Зеленский Новости политики Новости Украины Статьи Парламентские выборы 2019 Публикации Петр Порошенко Олег Ляшко Слуга народа Сергей Курченко Юрий Луценко
      Источник: 24 канал
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