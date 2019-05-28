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      МИХАИЛ СААКАШВИЛИ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
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      Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство

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      Саакашвили возвращается в Украину - Зеленский вернул ему украинское гражданство
      Михеил Саакашвили

      Президент Украины Владимир Зеленский вернул украинское гражданство Михеилу Саакашвили, таким образом отменив указ своего предшественника Петра Порошенко.

      Внести в Указ Президенте Украины от 26 июля 2017 года № 196 "О прекращении гражданства Украины Бондаревой Т., Корнийчук А.А., Коротецкого Л.А. и других лиц" изменение, исключив положение о потере Михаилом Саакашвили гражданства Украины, – отмечено в указе №329/2019.

      Читайте также: Почему возвращение Саакашвили в Украину станет тестом для Зеленского

      Политик уже отреагировал на возвращение ему гражданства Украины.

      Спасибо президенту Зеленскому! Слава Украине!
      – написал он на своей странице в Facebook.

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