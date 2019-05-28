Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство

Президент Украины Владимир Зеленский вернул украинское гражданство Михеилу Саакашвили, таким образом отменив указ своего предшественника Петра Порошенко.

Внести в Указ Президенте Украины от 26 июля 2017 года № 196 "О прекращении гражданства Украины Бондаревой Т., Корнийчук А.А., Коротецкого Л.А. и других лиц" изменение, исключив положение о потере Михаилом Саакашвили гражданства Украины, – отмечено в указе №329/2019.

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Политик уже отреагировал на возвращение ему гражданства Украины.

Спасибо президенту Зеленскому! Слава Украине!

– написал он на своей странице в Facebook.

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