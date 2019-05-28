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      Саакашвили и гражданство: чего ждать от возвращения экстравагантного грузина

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      Михеил Саакашвили возвращается в Украину
      Михеил Саакашвили возвращается в Украину / Коллаж 24 канала

      Президент Владимир Зеленский вернул Михеилу Саакашвили украинское гражданство. Саакашвили поблагодарил и уже совсем скоро обещает вернуться в Киев. Это означает, что наблюдать за украинской политикой скоро станет еще веселее.

      В том, что означает возвращение Саакашвили и чего от него ожидать – разбирались журналисты 24 канала.

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      Кто такой Михеил Саакашвили?

      Политик, один из лидеров "Революции роз" в Грузии, в результате которой был отстранен от власти Эдуард Шеварднадзе. Громкий и экстравагантный. В 2004-2007 и 2008-2013 годах – президент Грузии, который после потери власти стал объектом преследований в родной стране.

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      Как он оказался в Украине?

      Его пригласили. После Революции Достоинства, которую он поддерживал, Саакашвили обещал всячески способствовать реформированию Украины. Был назначен советником президента Украины Петра Порошенко. При этом сам Саакашвили отмечал, что никаких политических амбиций в Украине нет. 26 мая 2015 года получил гражданство Украины. Через два дня был назначен председателем Одесской облгосадминистрации.

      7 ноября 2016 года Саакашвили подал в отставку с должности руководителя Одесской области. 9 ноября президент Порошенко его отставку принял, одновременно уволив Саакашвили с должности своего советника. Через несколько дней амбициозный грузин объявил о создании собственной политической силы и намерении добиваться досрочных выборов в Верховную Раду.

      Он также сообщил, что во время его работы на посту главы ОГА Порошенко предлагал ему должность премьер-министра Украины, хотел, чтобы он был председателем его партии и был не против проведения досрочных парламентских выборов. Кроме того, Саакашвили обвинил Порошенко и Коломойского в сговоре против него, сказал, что больше не хочет разговаривать с президентом, но выступает против его импичмента, зато поддерживает досрочные выборы в Верховную Раду.

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      Правда, скоро передумал и стал активным участником и лидером протестов против Порошенко, выступая, в том числе, и за импичмент.

      В конце февраля 2017 года Министерство юстиции официально зарегистрировало партию Саакашвили "Рух новых сил".

      Почему его лишили гражданства?

      Официально – "из-за недостоверных данных, приведенных при его получении". По другим данным, причиной лишения украинского гражданства стал конфликт с президентом Украины Петром Порошенко.

      В любом случае, многие эксперты заявляли, что гражданства Саакашвили лишили не совсем законно. Да и лишение гражданства не означало, что он прекратит влиять на украинцев. Несмотря на то, что сам факт лишения гражданства произошел, когда Саакашвили находился в Польше, он умудрился вернуться в Украину. Специально для этого было устроено довольно громкое и эффектное шоу с прорывом через польскую границу.

      Дальше много событий происходили одновременно: Саакашвили пытался получить политическое убежище или статус беженца в Украине, организовывал вече и акции протеста и, убегая по крышам, пытался избежать задержания по подозрению в организации госпереворота. Последняя эта активность была связана с заявлениями Генпрокуратуры, что Саакашвили подозревают в сговоре с олигархом времен Януковича – Сергеем Курченко – с целью госпереворота.

      Наконец, в феврале 2018 года Саакашвили задержали в Киеве. После этого его депортировали в Варшаву. Впоследствии ему запретили въезд на территорию Украины сроком на три года – до 13 февраля 2021 года. Саакашвили просил Миграционную службу о предоставлении ему статуса беженца. Однако и ГМС, и впоследствии Окружной административный суд Киева и Киевский апелляционный административный суд отказали ему в этом. Пока президент Владимир Зеленский не отменил приказ своего предшественника по Саакашвили и его гражданству.

      Почему Зеленский вернул ему гражданство?

      Потому что Саакашвили его об этом просил. Потому что очень хотел вернуться в Украину, а украинские пограничники говорили, что его к нам не пустят. Теперь – пустят. За что Саакашвили очень благодарен и уже очень скоро обещает приземлиться в Киеве.

      Кстати, просил о возвращении гражданства Саакашвили не только он сам. За несколько часов до Указа Зеленского мэр Львова Андрей Садовый также обращался к президенту с такой просьбой.

      Что будет дальше?

      Дальше будет весело.

      Во-первых, Саакашвили действительно виртуозно умеет использовать свое умение превращать политику в яркое шоу. Во-вторых, теперь он, после соблюдения ряда технических требований, с которыми он явно справится, может претендовать на самые разнообразные должности в государстве. Разве что парламент, из-за непродолжительного пребывания его в статусе гражданина, останется для него закрытым.

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      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Новости политики Статьи Публикации Михаил Саакашвили
      Источник: 24 канал
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