Саакашвілі і громадянство: чого чекати від повернення екстравагантного грузина

Президент Володимир Зеленський повернув Михеїлу Саакашвілі українське громадянство. Саакашвілі подякував і вже зовсім скоро обіцяє повернутись до Києва. Це означає, що спостерігати за українською політикою скоро стане ще веселіше.

У тому, що означає повернення Саакашвілі та чого від нього очікувати – розбирались журналісти 24 каналу.

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Хто такий Міхеїл Саакашвілі?

Політик, один з лідерів "Революції троянд" у Грузії, у результаті якої був відсторонений від влади Едуард Шеварднадзе. Гучний та екстравагантний. У 2004-2007 та 2008-2013 роках – президент Грузії, який після втрати влади став об’єктом переслідувань у рідній країні.

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Як він опинився в Україні?

Його запросили. Після Революції Гідності, яку він підтримував, Саакашвілі обіцяв всіляко сприяти реформуванню України. Був призначений радником президента України Петра Порошенка. При цьому сам Саакашвілі наголошував, що жодних політичних амбіцій в Україні не має. 26 травня 2015 року отримав громадянство України. За два дні був призначений головою Одеської облдержадміністрації.

7 листопада 2016 року Саакашвілі подав у відставку з посади керівника Одеської області. 9 листопада президент Порошенко його відставку прийняв, одночасно звільнивши Саакашвілі з посади свого радника. За кілька днів амбітний грузин оголосив про створення власної політичної сили і намір домагатися дострокових виборів до Верховної Ради.

Він також повідомив, що під час його роботи на посаді голови ОДА Порошенко пропонував йому посаду прем'єр-міністра України, хотів, щоб він був головою його партії та був не проти проведення дострокових парламентських виборів. Крім того, Саакашвілі звинуватив Порошенка та Коломойського в змові проти нього, сказав, що більше не хоче розмовляти з президентом, але виступає проти його імпічменту, натомість підтримує дострокові вибори до Верховної Ради.

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Щоправда, скоро передумав і став активним учасником і лідером протестів проти Порошенка, виступаючи, в тому числі, і за імпічмент.

Наприкінці лютого 2017 року Міністерство юстиції офіційно зареєструвало партію Саакашвілі "Рух нових сил".

Чому його позбавили громадянства?

Офіційно – "через недостовірні дані, наведені при його отриманні". За іншими даними, причиною позбавлення українського громадянства став конфлікт з президентом України Петром Порошенком.

У будь-якому випадку, чимало експертів заявляли, що громадянства Саакашвілі позбавили не зовсім законно. Та і позбавлення громадянства не означало, що він припинить впливати на українців. Попри те, що сам факт позбавлення громадянства трапився, коли Саакашвілі перебував у Польщі, він примудрився повернутись в Україну. Спеціально для цього було влаштоване доволі гучне і ефектне шоу із проривом через польський кордон.

Далі чимало подій відбувались одночасно: Саакашвілі намагався отримати політичний притулок або статус біженця в Україні, організовував віче і акції протесту та, тікаючи дахами, намагався уникнути затримання через підозру в організації держперевороту. Остання ця активність була пов’язана із завявами Генпрокуратури, що Саакашвілі підозрюють у змові з олігархом часів Януковича – Сергієм Курченком – з метою держперевороту.

Зрештою, у лютому 2018 року Саакашвілі затримали в Києві. Після цього його депортували до Варшави. Згодом йому заборонили в’їзд на територію України терміном на три роки – до 13 лютого 2021 року. Саакашвілі просив Міграційну службу про надання йому статусу біженця. Однак і ДМС, і згодом Окружний адміністративний суд Києва та Київський апеляційний адміністративний суд відмовили йому в цьому. Аж поки президент Володимир Зеленський не скасував наказ свого попередника щодо Саакашвілі і його громадянства.

Чому Зеленський повернув йому громадянство?

Тому що Саакашвілі його про це просив. Бо дуже хотів повернутись в Україну, а українські прикордонники казали, що його до нас не пустять. Тепер – пустять. За що Саакашвілі дуже вдячний і вже дуже скоро обіцяє приземлитись у Києві.

До речі, просив про повернення громадянства Саакашвілі не лише він сам. За кілька годин до Указу Зеленського мер Львова Андрій Садовий також звертався до президента із таким проханням.

Що буде далі?

Далі буде весело.

По-перше, Саакашвілі дійсно віртуозно вміє використовувати своє уміння перетворювати політику на яскраве шоу. По-друге, тепер він, після дотримання низки технічних вимог, з якими він вочевидь впорається, може претендувати на найрізноманітніші посади в державі. Хіба парламент, через нетривале перебування його у статусі громадянина, лишиться для нього закритим.

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