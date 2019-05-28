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      МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Чи зможе Саакашвілі претендувати на високі посади після повернення в Україну

      516 Читать новость на русском
      Міхеїл Саакашвілі
      Міхеїл Саакашвілі / 24 канал

      Президент України Володимир Зеленський скасував рішення Петра Порошенка про позбавлення екс-голови Одеської обласної державної адміністрації Міхеіла Саакашвілі громадянства України. Розповідаємо, що означає це рішення.

      Експерти сходяться на думці, що Саакашвілі відтепер може претендувати на будь-яку посаду в органах влади, як громадянин України, крім виборних, де зазначено період проживання в країні.

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      Так, політичний аналітик Дмитро Купира в коментарі 24 каналу зазначив, що Саакашвілі має можливість обійняти яку завгодно посаду, починаючи від прем'єр-міністра і закінчуючи чиновником у райдержадміністрації. Єдине – він муситиме відмовитися від усіх інших громадянств.

      От щодо парламентських виборів, боюся, він таки балотуватися не зможе. Тому що в нього немає 5 років проживання в Україні,
      – уточнив аналітик.

      Політичний експерт Михайло Чаплига у коментарі 24 каналу своєю чергою пояснив, що також Саакашвілі потрібно буде пройти спецперевірку і мати відповідний рівень знання української мови – скласти іспит.

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      Саме рішення Зеленського він називає юридично правильним.

      Якщо почитати Конституцію, то ніхто не може бути позбавлений громадянства України без власної волі. Власної волі Саакашвілі не було, відтак це був фактично свавільний указ. Для мене дивина, чому внесено зміни до указу і вилучено лише одне прізвище. Якщо вже логічно йти, то треба було взагалі цей указ скасувати,
      – пояснив Чаплига.

      Також експерт припустив, яку роль Саакашвілі буде виконувати в українській політиці: "Якщо вірити певним новинам – партія Ляшка буде такою собі допоміжною партією Порошенка у боротьбі з Зеленським. Відповідно Зеленський повертає Саакашвілі, у якого особистий конфлікт з Порошенком, і відтак той буде виконувати роль Ляшка у Порошенка, але зі зворотнім знаком".

      Чому Порошенко позбавив Міхеїла Саакашвілі громадянства України? 26 травня 2015 року президент Порошенко надав Саакашвілі громадянство України. Відтоді він встиг побувати головою Одеської ОДА, але у 2016 році склав свої повноваження. У липні 2017-ого колишнього губернатора Одещини Міхеїла Саакашвілі позбавили українського громадянства. Це трапилось, коли політик перебував у Польщі. Після цього він незаконно перетнув кордон та повернувся в Україну.

      У грудні 2017 року в ГПУ заявили, що Саакашвілі підозрюють у змові з олігархом часів Януковича – Курченком – з метою держперевороту. 12 лютого 2018 року Саакашвілі затримали в Києві. Після цього його депортували до Варшави, звідки політик нелегально прибув в Україну. Згодом йому заборонили в’їзд на територію України терміном на три роки – до 13 лютого 2021 року. Саакашвілі просив Міграційну службу про надання йому статусу біженця. Однак і ДМС, і згодом Окружний адміністративний суд Києва та Київський апеляційний адміністративний суд відмовили йому в цьому.

      22 травня адвокат Саакашвілі Руслан Чорнолуцький подав до адміністрації президента Зеленського лист Саакашвілі з проханням повернути йому громадянство України. Той написав, що якщо у Зеленського є які-небудь сумніви щодо доцільності повертати йому громадянство, президент може дати розпорядження голові Державної прикордонної служби про те, що Саакашвілі має право в'їхати в Україну, щоб самому захистити свої права в суді.

      28 травня Президент України Володимир Зеленський повернув українське громадянство Міхеїлу Саакашвілі.

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      Автор: Світлана Попова
      Теги: Новини України Новини політики Міхеїл Саакашвілі Володимир Зеленський Парламентські вибори 2019 Саакашвілі повернули українське громадянство
      Джерело: 24 канал
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