Саакашвілі повернули українське громадянство: реакція соцмереж

Президент України Володимир Зеленський повернув українське громадянство Міхеїлу Саакашвілі. Останній цій звістці дуже зрадів та подякував новоспеченому гаранту. Гаряча ж новина шириться інтернетом, збираючи у соцмережах фідбеки українців.

26 травня 2015 року президент Порошенко надав Саакашвілі громадянство України. Відтоді він встиг побувати головою Одеської ОДА, але у 2016 році склав свої повноваження. Вже у липні 2017-ого екс-губернатора Одещини позбавили українського громадянства. Далі була епопея із проривом Саакашвілі українського кордону, стрибанням по дахах, поверненням і від'їздом/ від'їздом і поверненням в Україну. І от українцам вже перехопило подих – чого очікувати далі від ексцентричного політика. Одні зраділи новині, інші – поставились до рішення Зеленського скептично.

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