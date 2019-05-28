Саакашвили вернули украинское гражданство: реакция соцсетей

Президент Украины Владимир Зеленский вернул украинское гражданство Михаилу Саакашвили. Последний этому известию очень обрадовался и поблагодарил новоиспеченного гаранта. Горячая новость распространяется по интернету, собирая в соцсетях фидбэк украинцев.

26 мая 2015 года президент Порошенко предоставил Саакашвили гражданство Украины. С тех пор он успел побывать председателем Одесской ОГА, но в 2016 году сложил свои полномочия. Уже в июле 2017-го экс-губернатора Одесской области лишили украинского гражданства. Далее была эпопея с прорывом Саакашвили украинской границы, прыганьем по крышам, возвращением и отъездом/ отъездом и возвращением в Украину. И вот украинцам уже перехватило дыхание – чего ожидать дальше от эксцентричного политика. Одни обрадовались новости, другие – отнеслись к решению Зеленского скептически.

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