Сможет ли Саакашвили претендовать на высокие должности после возвращения в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский отменил решение Петра Порошенко о лишении экс-главы Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили гражданства Украины. Рассказываем, что означает это решение.

Эксперты сходятся во мнении, что Саакашвили отныне может претендовать на любую должность в органах власти, как гражданин Украины, кроме выборных, где указан период проживания в стране.

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Так, политический аналитик Дмитрий Купыра в комментарии 24 каналу отметил, что Саакашвили имеет возможность занять любую должность, начиная от премьер-министра и заканчивая чиновником в райгосадминистрации. Единственное – он должен отказаться от всех других гражданств.

Вот относительно парламентских выборов, боюсь, он таки баллотироваться не сможет. Потому что у него нет 5 лет проживания в Украине,

– уточнил аналитик.

Политический эксперт Михаил Чаплыга в комментарии 24 каналу в свою очередь пояснил, что также Саакашвили нужно будет пройти спецпроверку и иметь соответствующий уровень знания украинского языка – сдать экзамен.

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Именно решение Зеленского он называет юридически правильным.

Если почитать Конституцию, то никто не может быть лишен гражданства Украины без собственной воли. Собственной воли Саакашвили не было, поэтому это был фактически своевольный указ. Для меня удивительно, почему внесены изменения в указ и изъята только одна фамилия. Если уже логично идти, то надо было вообще этот указ отменить,

– пояснил Чаплыга.

Также эксперт предположил, какую роль Саакашвили будет выполнять в украинской политике: "Если верить некоторым новостям – партия Ляшко будет такой вспомогательной партией Порошенко в борьбе с Зеленским. Соответственно, Зеленский возвращает Саакашвили, у которого личный конфликт с Порошенко, и тот будет выполнять роль Ляшко у Порошенко, но с обратным знаком".

Почему Порошенко лишил Михеила Саакашвили гражданства Украины? 26 мая 2015 года президент Порошенко предоставил Саакашвили гражданство Украины. С тех пор он успел побывать председателем Одесской ОГА, но в 2016 году сложил свои полномочия. В июле 2017-го бывшего губернатора Одесской области Михеила Саакашвили лишили украинского гражданства. Это случилось, когда политик находился в Польше. После этого он незаконно пересек границу и вернулся в Украину.



В декабре 2017 года в ГПУ заявили, что Саакашвили подозревают в сговоре с олигархом времен Януковича – Курченко – с целью госпереворота. 12 февраля 2018 года Саакашвили задержали в Киеве. После этого его депортировали в Варшаву, откуда политик нелегально прибыл в Украину. Впоследствии ему запретили въезд на территорию Украины сроком на три года – до 13 февраля 2021 года. Саакашвили просил Миграционную службу о предоставлении ему статуса беженца. Однако и ГМС, и впоследствии Окружной административный суд Киева и Киевский апелляционный административный суд отказали ему в этом.



22 мая адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий подал в администрацию президента Зеленского письмо Саакашвили с просьбой вернуть ему гражданство Украины. Тот написал, что если у Зеленского есть какие-либо сомнения относительно целесообразности возвращать ему гражданство, президент может дать распоряжение председателю Государственной пограничной службы о том, что Саакашвили имеет право въехать в Украину, чтобы самому защитить свои права в суде.



28 мая Президент Украины Владимир Зеленский вернул украинское гражданство Михеилу Саакашвили.