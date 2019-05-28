18:16
28 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      МИХАИЛ СААКАШВИЛИ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Гундяй строит по 8 храмов в сутки
      Вєсті Кремля
      22:47, 27 мая
      Вести.UA: Партия "Зважени" от Мосийчука. Украинская "Игра престолов"
      Вєсті.UA
      21:51, 27 мая
      Искать ветер в поле: как работают "черные" нотариусы и почему их почти невозможно найти
      ЦРУ
      09:00, 24 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Железный занавес. Часть 1
      Згадати все
      14:38, 23 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      МИХАИЛ СААКАШВИЛИ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      Сможет ли Саакашвили претендовать на высокие должности после возвращения в Украину

      40 Читати новину українською
      Михеил Саакашвили
      Михеил Саакашвили / 24 канал

      Президент Украины Владимир Зеленский отменил решение Петра Порошенко о лишении экс-главы Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили гражданства Украины. Рассказываем, что означает это решение.

      Эксперты сходятся во мнении, что Саакашвили отныне может претендовать на любую должность в органах власти, как гражданин Украины, кроме выборных, где указан период проживания в стране.

      Читайте также: Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство

      Так, политический аналитик Дмитрий Купыра в комментарии 24 каналу отметил, что Саакашвили имеет возможность занять любую должность, начиная от премьер-министра и заканчивая чиновником в райгосадминистрации. Единственное – он должен отказаться от всех других гражданств.

      Вот относительно парламентских выборов, боюсь, он таки баллотироваться не сможет. Потому что у него нет 5 лет проживания в Украине,
      – уточнил аналитик.

      Политический эксперт Михаил Чаплыга в комментарии 24 каналу в свою очередь пояснил, что также Саакашвили нужно будет пройти спецпроверку и иметь соответствующий уровень знания украинского языка – сдать экзамен.

      Читайте также: Саакашвили вернули украинское гражданство: реакция соцсетей

      Именно решение Зеленского он называет юридически правильным.

      Если почитать Конституцию, то никто не может быть лишен гражданства Украины без собственной воли. Собственной воли Саакашвили не было, поэтому это был фактически своевольный указ. Для меня удивительно, почему внесены изменения в указ и изъята только одна фамилия. Если уже логично идти, то надо было вообще этот указ отменить,
      – пояснил Чаплыга.

      Также эксперт предположил, какую роль Саакашвили будет выполнять в украинской политике: "Если верить некоторым новостям – партия Ляшко будет такой вспомогательной партией Порошенко в борьбе с Зеленским. Соответственно, Зеленский возвращает Саакашвили, у которого личный конфликт с Порошенко, и тот будет выполнять роль Ляшко у Порошенко, но с обратным знаком".

      Почему Порошенко лишил Михеила Саакашвили гражданства Украины? 26 мая 2015 года президент Порошенко предоставил Саакашвили гражданство Украины. С тех пор он успел побывать председателем Одесской ОГА, но в 2016 году сложил свои полномочия. В июле 2017-го бывшего губернатора Одесской области Михеила Саакашвили лишили украинского гражданства. Это случилось, когда политик находился в Польше. После этого он незаконно пересек границу и вернулся в Украину.

      В декабре 2017 года в ГПУ заявили, что Саакашвили подозревают в сговоре с олигархом времен Януковича – Курченко – с целью госпереворота. 12 февраля 2018 года Саакашвили задержали в Киеве. После этого его депортировали в Варшаву, откуда политик нелегально прибыл в Украину. Впоследствии ему запретили въезд на территорию Украины сроком на три года – до 13 февраля 2021 года. Саакашвили просил Миграционную службу о предоставлении ему статуса беженца. Однако и ГМС, и впоследствии Окружной административный суд Киева и Киевский апелляционный административный суд отказали ему в этом.

      22 мая адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий подал в администрацию президента Зеленского письмо Саакашвили с просьбой вернуть ему гражданство Украины. Тот написал, что если у Зеленского есть какие-либо сомнения относительно целесообразности возвращать ему гражданство, президент может дать распоряжение председателю Государственной пограничной службы о том, что Саакашвили имеет право въехать в Украину, чтобы самому защитить свои права в суде.

      28 мая Президент Украины Владимир Зеленский вернул украинское гражданство Михеилу Саакашвили.

      blog_ava
      Сильные грозы и ветер накроют Украину: в каких областях ждать непогоду
      сегодня
      7358
      Автор: Светлана Попова
      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Михаил Саакашвили Новости политики Парламентские выборы 2019 Саакашвили вернули украинское гражданство
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Як Зеленському виправити помилки Порошенка
      сегодня , 18:00 Як Зеленському виправити помилки Порошенка
      Сергій Лещенко 22
      Саакашвили вернули украинское гражданство: реакция соцсетей
      сегодня , 17:59 Саакашвили вернули украинское гражданство: реакция соцсетей
      80
      Какие риски для Украины скрывает новый состав Европарламента
      сегодня , 17:32 Какие риски для Украины скрывает новый состав Европарламента
      Світлана Попова 86
      Обещал уничтожать украинских военных: сторонники "ЛНР" собрался на выборы в Раду
      сегодня , 17:02 Обещал уничтожать украинских военных: сторонники "ЛНР" собрался на выборы в Раду
      Блог Соцмережі 1414
      Что известно об Александре Данилюке: краткая биография секретаря СНБО
      сегодня , 17:01 Что известно об Александре Данилюке: краткая биография секретаря СНБО
      Ірина Вихрущ 5580
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук