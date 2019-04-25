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      Почему возвращения Саакашвили в Украину станет тестом для Зеленского

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      Вернется ли Саакашвили в Украину при президентстве Зеленского
      Вернется ли Саакашвили в Украину при президентстве Зеленского / Коллаж 24 канал

      Люди поверили Владимиру Зеленскому и избрали его новым президентом, потому что хотят видеть смену лиц в украинском политикуме. Поскольку старая украинская власть лишила бывшего главы Одесской ОГА Михеиа Саакашвили гражданства незаконно, то его возвращение станет настоящим тестом для Зеленского.

      Сразу после результатов экзит-пола, согласно которым на выборах президента победил бывший лидер "Квартала 95" и шоумен Владимир Зеленский, экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили поздравил того с триумфом. Кроме того, политик анонсировал свое скорое возвращение, чтобы "помочь Украине опытом и советами".

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      "У меня есть билет, и я уже обратился через юриста в СБУ снять запрет, который президент Петр Порошенко незаконно ввел против меня, чтобы я смог прилететь и защитить себя", – подчеркнул он.

      По словам бывшего главы Нацполиции Хатии Деканоидзе, возвращения Саакашвили в Украину будет тестом для будущего президента Зеленского.

      "Почему? Потому что мы все понимаем, что гражданства его лишили незаконно. И я видела все документы, которые опубликовала Генеральная прокуратура якобы на него открыто какие-то дела в Грузии, и он об этом не сказал, когда он получил гражданство Украины", – подчеркнула она в эфире рады НВ.

      Как убеждает Деканоидзе, все эти дела против Саакашвили в Грузии реально являются политическими , поскольку грузинский политик и бизнесмен Бидзина Иванишвили не хочет, чтобы бывший глава Одесской и третий президент вернулся на родину. Что касается Украины, то Саакашвили лишили украинского гражданства, когда он оказался в оппозиции к действующей на тот момент власти.

      Почему Саакашвили не пускают на территорию Украины? В июле 2017 бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили лишили украинского гражданства. Это случилось, когда политик находился в Польше. После этого он незаконно пересек границу и вернулся к Украинуы

      12 февраля 2018 Саакашвили задержали в Киеве. Впоследствии его депортировали чартерным самолетом в Варшаву, откуда политик нелегально прибыл в Украину. Кроме того, ему запретили въезд на территорию Украины сроком на три года – до 13 февраля 2021 года. Саакашвили просил Миграционную службу о предоставлении ему статуса беженца. Однако и ДМС, и Окружной административный суд Киева, и Киевский апелляционный административный суд отказали ему в этом.

      В чем овиняют политика? В декабре 2017 года в ГПУ заявили, что Саакашвили подозревают в сговоре с олигархом Януковича – Курченко – с целью госпереворота. 5 января Тбилисский городской суд признал виновным Михеила Саакашвили по делу "о злостном превышении полномочий" на посту президента Грузии и присудив три года лишения свободы. Если Саакашвили экстрадируют из Украины в Грузию как лицо без гражданства, в Тбилиси его ждет арест.

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      Кроме того, она считает, что люди поверили Зеленскому, поскольку хотят видеть новых людей среди политической элиты.

      Такая тенденция есть во всем мире: люди не хотят видеть старый истеблишмент, хотят новые лица. Когда я только приехала в Украину, говорила, что самая большая проблема – нет нового политического класса. Все люди, которые тогда были президентом, премьер-министром, министрами, председателями партий – они же все являются представителями старой элиты. Люди проголосовали за новых, и я это понимаю,
      – добавила Деканоидзе.

      Согласно результатам выборов президента Украины, бывший шоумен и лидер "Квартала 95" Владимир Зеленский со значительным отрывом опередил своего оппонента действующего гаранта Петра Порошенко 73,22% против 24,45%.

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      Каковы результаты выборов в Украине

      В своей предвыборной программе бывший шоумен, в частности, пообещал сделать Украину страной, где бизнес "можно открыть за час, получить загранпаспорт – за 15 минут, а проголосовать на выборах – за одну секунду". Также в "Украине мечты" Зеленского "врачи и учителя получают реальную зарплату, а коррупционеры реальные сроки", а "бабушка получает достойную пенсию, а не инфаркт от счетов за коммуналку".

      Что еще обещает сделать Зеленский на посту президента? Лидер "Квартала 95" заявил, что идет в президенты Украины только на один срок – 5 лет. Обещает подать первый законопроект "О народовластие", который должен формировать главные задачи для власти, в частности через референдумы. Предлагает внести законопроекты о снятии неприкосновенности с президента, народных депутатов, судей, об импичменте президента и отзыва нардепа. Он предлагает проводить выборы в парламент и местные советы по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и прогулы заседаний лишать мандатов.

      Зеленский также предлагает провести референдум по вступлению Украины в НАТО, а зарплату для украинских военных сделать на "уровне натовских стандартов".

      Зеленский, президент, выборы, обещания
      Каковы обещания Владимира Зеленского

      как разворачивается ситуация вокруг возвращения саакашвили:
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      Теги: Новости Украины Новости политики Михаил Саакашвили Владимир Зеленский Новости Грузии Хатия Деканоидзе
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