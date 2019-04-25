Люди поверили Владимиру Зеленскому и избрали его новым президентом, потому что хотят видеть смену лиц в украинском политикуме. Поскольку старая украинская власть лишила бывшего главы Одесской ОГА Михеиа Саакашвили гражданства незаконно, то его возвращение станет настоящим тестом для Зеленского.

Сразу после результатов экзит-пола, согласно которым на выборах президента победил бывший лидер "Квартала 95" и шоумен Владимир Зеленский, экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили поздравил того с триумфом. Кроме того, политик анонсировал свое скорое возвращение, чтобы "помочь Украине опытом и советами".

Читайте также: Пограничники ответили на заявления Саакашвили о возвращении после победы Зеленского

"У меня есть билет, и я уже обратился через юриста в СБУ снять запрет, который президент Петр Порошенко незаконно ввел против меня, чтобы я смог прилететь и защитить себя", – подчеркнул он.

По словам бывшего главы Нацполиции Хатии Деканоидзе, возвращения Саакашвили в Украину будет тестом для будущего президента Зеленского.

"Почему? Потому что мы все понимаем, что гражданства его лишили незаконно . И я видела все документы, которые опубликовала Генеральная прокуратура якобы на него открыто какие-то дела в Грузии, и он об этом не сказал, когда он получил гражданство Украины", – подчеркнула она в эфире рады НВ.

Как убеждает Деканоидзе, все эти дела против Саакашвили в Грузии реально являются политическими , поскольку грузинский политик и бизнесмен Бидзина Иванишвили не хочет, чтобы бывший глава Одесской и третий президент вернулся на родину. Что касается Украины, то Саакашвили лишили украинского гражданства, когда он оказался в оппозиции к действующей на тот момент власти .

Почему Саакашвили не пускают на территорию Украины? В июле 2017 бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили лишили украинского гражданства. Это случилось, когда политик находился в Польше. После этого он незаконно пересек границу и вернулся к Украинуы



12 февраля 2018 Саакашвили задержали в Киеве. Впоследствии его депортировали чартерным самолетом в Варшаву, откуда политик нелегально прибыл в Украину. Кроме того, ему запретили въезд на территорию Украины сроком на три года – до 13 февраля 2021 года. Саакашвили просил Миграционную службу о предоставлении ему статуса беженца. Однако и ДМС, и Окружной административный суд Киева, и Киевский апелляционный административный суд отказали ему в этом.



В чем овиняют политика? В декабре 2017 года в ГПУ заявили, что Саакашвили подозревают в сговоре с олигархом Януковича – Курченко – с целью госпереворота. 5 января Тбилисский городской суд признал виновным Михеила Саакашвили по делу "о злостном превышении полномочий" на посту президента Грузии и присудив три года лишения свободы. Если Саакашвили экстрадируют из Украины в Грузию как лицо без гражданства, в Тбилиси его ждет арест.

Читайте также: Сакварелидзе о президентстве Зеленского и сравнении Украины и Грузии

Кроме того, она считает, что люди поверили Зеленскому, поскольку хотят видеть новых людей среди политической элиты.

Такая тенденция есть во всем мире: люди не хотят видеть старый истеблишмент, хотят новые лица. Когда я только приехала в Украину, говорила, что самая большая проблема – нет нового политического класса. Все люди, которые тогда были президентом, премьер-министром, министрами, председателями партий – они же все являются представителями старой элиты. Люди проголосовали за новых, и я это понимаю,

– добавила Деканоидзе.

Согласно результатам выборов президента Украины, бывший шоумен и лидер "Квартала 95" Владимир Зеленский со значительным отрывом опередил своего оппонента действующего гаранта Петра Порошенко – 73,22% против 24,45%.



Каковы результаты выборов в Украине

В своей предвыборной программе бывший шоумен, в частности, пообещал сделать Украину страной, где бизнес "можно открыть за час, получить загранпаспорт – за 15 минут, а проголосовать на выборах – за одну секунду". Также в "Украине мечты" Зеленского "врачи и учителя получают реальную зарплату, а коррупционеры – реальные сроки", а "бабушка получает достойную пенсию, а не инфаркт от счетов за коммуналку".