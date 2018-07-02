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Саакашвили требует вернуть ему грузинское гражданство, – СМИ

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Саакашвили требует вернуть ему грузинское гражданство
Саакашвили требует вернуть ему грузинское гражданство / 24 канал

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили обратился к действующему главе государства Георгию Маргвелашвили с требованием вернуть ему грузинское гражданство.

Об этом он заявил в эфире телекомпании "Рустави-2", сообщает Грузия Online.

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Как известно, Саакашвили мотивировал это тем, что ему должно быть предоставлено право вернуться в страну для участия в президентских выборах. Также, по его словам, в процессе лишения его гражданства были зафиксированы нарушения.

Маргвелашвили – абсолютный трус, потому что, в первую очередь, он отнял у меня гражданство. Если у него есть элементарное мужество, если в нем есть хоть капля человеческого, пусть вернет мне грузинское гражданство,
– заявил Саакашвили.

По его словам, между ним и грузинским народом никогда не будет никаких "фильтров".

"Пусть подвинутся все. У меня нет ничего, кроме чистых рук и моей репутации. Впустите меня в Грузию, и я покажу вам, кого боится правительство и кем будут пугать народ", – сказал бывший президент Грузии.

В свою очередь в Facebook он написал, что ранее в интервью телеканалу RTVi он сказал, что уже осенью вернется в Грузию, но не собирается занимать там какую-то должность и не планирует "оставить украинский народ".

 К сожалению, большинство СМИ сделали такие заголовки, из которых следует, будто бы я собираюсь вернуться в Грузию занимать там какую-то должность. Благодаря таким заголовкам люди делают вывод, что я якобы решил оставить украинский народ тому ворью, которое им сейчас помыкает. Я вам отвечу так: не дождетесь,
– отметил Саакашвили.

Он также отметил, что Украина – это "ключ к сопротивлению путинской России" и это его борьба за независимость не только Украины, но и Грузии.

"В Грузии я поддержу кандидата в президенты от широкой народной коалиции, а в Украине продолжу борьбу за то, чтобы украинцы жили не хуже швейцарцев", – подчеркнул он.

 

Теги: Новости политики Новости Украины Новости Грузии Михаил Саакашвили
Источник: 24 Канал
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