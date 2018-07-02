Саакашвілі вимагає повернути йому грузинське громадянство, – ЗМІ

Екс-президент Грузії Міхеїл Саакашвілі звернувся до чинного глави держави Георгія Маргвелашвілі з вимогою повернути йому грузинське громадянство.

Про це він заявив в ефірі телекомпанії "Руставі-2", повідомляє Грузія Online.

Читайте також: Саакашвілі зізнався, чи буде балотуватися в Президенти України

Як відомо, Саакашвілі мотивував це тим, що йому має бути надано право повернутися в країну для участі у президентських виборах. Також, за його словами, в процесі позбавлення його громадянства були зафіксовані порушення.

Маргвелашвілі – абсолютний боягуз, бо, в першу чергу, він відняв у мене громадянство. Якщо у нього є елементарна мужність, якщо в ньому є хоч крапля людського, нехай поверне мені грузинське громадянство,

– заявив Саакашвілі.

За його словами, між ним і грузинським народом ніколи не буде ніяких "фільтрів".

"Нехай посунуться всі. У мене немає нічого, крім чистих рук і моєї репутації. Впустіть мене в Грузію, і я покажу вам, кого боїться уряд і ким будуть лякати народ", – сказав колишній президент Грузії.

У свою чергу в Facebook він написав, що раніше в інтерв'ю телеканалу RTVi він сказав, що вже восени повернеться до Грузії, але не збирається займати там якусь посаду і не планує "залишити український народ".

На жаль, більшість ЗМІ зробили такі заголовки, з яких випливає, нібито я збираюся повернутися в Грузію, щоб займати там якусь посаду. Завдяки таким заголовкам люди роблять висновок, що я нібито вирішив залишити український народ тим крадіям, які його зараз зневажають. "Я вам відповім так: не дочекаєтеся,

– зазначив Саакашвілі.

Він також зазначив, Україна – це "ключ до опору путінської Росії" і це його боротьба за незалежність не тільки України, але і Грузії.

"У Грузії я підтримаю кандидата в президенти від широкої народної коаліції, а в Україні продовжу боротьбу за те, щоб українці жили не гірше швейцарців", – наголосив він.