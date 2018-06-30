Саакашвілі зізнався, чи буде балотуватися в Президенти України

Колишній президент Грузії, лідер "Руху нових сил" Міхеїл Саакашвілі, який зараз живе в Нідерландах, не буде балотуватися ані в президенти України, ані в президенти Грузії, хоч і збирається повернутися до рідної країни ще до президентських виборів цієї осені.

Про це політик заявив в ефірі каналу RTVI.

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Я повернуся, я думаю, до президентських виборів цієї осені, які Іванішвілі (екс-прем'єр-міністр і грузинський бізнесмен - "24") , я впевнений, програє. Я повернуся до Грузії. Якби вони думали, що вони мене зможуть затримати і утримати, вони б давно вже мене забрали з України. Вони не можуть мене затримати, тому що у нас реально дуже потужна підтримка,

– наголосив Саакашвілі.

Політик також заявив, що президент України Петро Порошенко "умовляв" грузинську владу забрати його до грузинської в'язниці.

У той же час, Саакашвілі підкреслив, що не буде брати участь у виборах президента України чи Грузії.

Нагадаємо, 12 лютого в Києві було затримано Міхеїла Саакашвілі, після чого відправлено чартерним літаком до Варшави. Усе тому, що Саакашвілі нібито перебував в Україні незаконно, тож політика відправили в країну, звідки той нелегально прибув. Згодом було ухвалено рішення заборонити в’їзд Саакашвілі на територію України терміном на три роки – до 13 лютого 2021 року.