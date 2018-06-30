22:06
30 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
14°C
21°C 14°C
  • воскресенье
    13°C 11°C
  • понедельник
    13°C 11°C
  • вторник
    17°C 13°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Наркозвезда Мундиаля Марадона. Религия "Роскосмоса"
Вєсті Кремля
19:58, 29 июня
Вести.UA. Жир. Зависимость Порошенко. Китайская грамота Луценко
Вєсті.UA
18:36, 29 июня
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 июня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 июня
Вспомнить Все. ПТУ и ПТУшники
Згадати все
22:30, 29 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Саакашвили признался, будет ли баллотироваться в Президенты Украины

416 Читати новину українською
Саакашвили собирается возвращаться в Грузию и не будет баллотироваться в президенты Украины
Саакашвили собирается возвращаться в Грузию и не будет баллотироваться в президенты Украины / Фото из открытых источников

Бывший президент Грузии, лидер "Движения новых сил" Михеил Саакашвили, который сейчас живет в Нидерландах, не будет баллотироваться ни в президенты Украины, ни в президенты Грузии, хоть и собирается вернуться в родную страну еще до президентских выборов этой осенью.

Об этом политик заявил в эфире канала RTVI.

Читайте также: Саакашвили приговорили к 6 годам тюрьмы в Грузии: известна суть дела

Я вернусь, я думаю, до президентских выборов этой осенью, которые Иванишвили (экс-премьер-министр и грузинский бизнесмен - "24") , я уверен, проиграет. Я вернусь в Грузию. Если бы они думали, что они меня смогут задержать и удержать, они бы давно уже меня забрали с Украины. Они не могут меня задержать, потому что у нас реально очень мощная поддержка,
– подчеркнул Саакашвили.

Политик также заявил, что президент Украины Петр Порошенко "уговаривал" грузинскую власть забрать его в грузинскую тюрьму.

В то же время, Саакашвили подчеркнул, что не будет участвовать в выборах президента Украины или Грузии.

Напомним, 12 февраля в Киеве был задержан Михеил Саакашвили, после чего отправлен чартерным самолетом в Варшаву. Все потому, что Саакашвили якобы находился в Украине незаконно, поэтому политика отправили в страну, откуда тот нелегально прибыл. Впоследствии было принято решение запретить въезд Саакашвили на территорию Украины сроком на три года – до 13 февраля 2021 года.

Теги: Новости Украины Новости политики Президент Украины Новости Грузии Михаил Саакашвили
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук