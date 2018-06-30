Саакашвили признался, будет ли баллотироваться в Президенты Украины

Бывший президент Грузии, лидер "Движения новых сил" Михеил Саакашвили, который сейчас живет в Нидерландах, не будет баллотироваться ни в президенты Украины, ни в президенты Грузии, хоть и собирается вернуться в родную страну еще до президентских выборов этой осенью.

Об этом политик заявил в эфире канала RTVI.

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Я вернусь, я думаю, до президентских выборов этой осенью, которые Иванишвили (экс-премьер-министр и грузинский бизнесмен - "24") , я уверен, проиграет. Я вернусь в Грузию. Если бы они думали, что они меня смогут задержать и удержать, они бы давно уже меня забрали с Украины. Они не могут меня задержать, потому что у нас реально очень мощная поддержка,

– подчеркнул Саакашвили.

Политик также заявил, что президент Украины Петр Порошенко "уговаривал" грузинскую власть забрать его в грузинскую тюрьму.

В то же время, Саакашвили подчеркнул, что не будет участвовать в выборах президента Украины или Грузии.

Напомним, 12 февраля в Киеве был задержан Михеил Саакашвили, после чего отправлен чартерным самолетом в Варшаву. Все потому, что Саакашвили якобы находился в Украине незаконно, поэтому политика отправили в страну, откуда тот нелегально прибыл. Впоследствии было принято решение запретить въезд Саакашвили на территорию Украины сроком на три года – до 13 февраля 2021 года.